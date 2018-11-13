İmam Hatipliler Yatsı Namazında Camide Buluştu

Ladik
Milli Milli Eğitim Müdürlüğünce, "Camide buluşalım, camiyle buluşalım" projesi hayata geçirildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykan Sancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında Ladik Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Ladik İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin perşembe günleri Merkez
Avcı Sultan Mehmet Camisi'nde yatsı namazında bir araya geldiğini söyledi.
Proje ile öğrencilere cami alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını belirten Sancı, "Öğrencilerimiz yatsı namazı çağrısına kulak vererek perşembe günleri camide cemaatle birlikte namaz kılıyor. Amacımız öğrencilerimize cami ve cemaatle namaz kılma alışkanlığını kazandırmak." dedi.
Sancı, camiye giden öğrenci ve cemaate çeşitli ikramlarda bulunduklarını ve projeyi genişletmeyi düşündüklerini kaydetti.