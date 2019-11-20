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İmam Hatiplilerden vefat eden öğretmelere vefa

Giresun'un Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret ettiler.

20.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:14İmam Hatiplilerden vefat eden öğretmelere vefa
Giresun'un Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi, Öğretmenler Günü' etkinlikleri kapsamında vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret ettiler.

Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Espiye' de vefat eden Nuri Narbay, Ahmet Yanık, Mehmet Çınarlık, Ali Saim Yanık'ın mezarlarını ziyaret ederek, Yasin-i Şerif okuyarak, dua ettiler.

Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında vefat eden öğretmenlerin mezarlarını ziyaret ettiklerini belirten Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ekrem Cebeci, "Ahirete göç eden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. öğretmenlerimiz hiç bir zaman unutmayacağız" dedi. - GİRESUN

Murat Şahin, Espiye, Güncel

Kaynak: İHA

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