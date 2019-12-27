Haberler » Güncel » İmam kardeşin zor anları - Haber

İmam kardeşin zor anları

Karabük'te şehiriçi yolcu taşıyan halk otobüsünün seyir halinde iken kırılan arka kapısından düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede üç gün sonra hayatını kaybeden kadının cenazesini imam kardeşi kıldırdı.

27.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:03 İmam kardeşin zor anları
'te şehiriçi yolcu taşıyan halk otobüsünün seyir halinde iken kırılan arka kapısından düşerek ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede üç gün sonra hayatını kaybeden kadının cenazesini imam kardeşi kıldırdı.

100. Yıl Mahallesi 1001 Nolu Cadde üzerinde seyir halinde olan Behçet Ferhat A. (26) idaresindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünün arka kapısı alt kısmından kopması sonucu yola düşerek yaralanan ve üç gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Satiye Yılmaz (44), defnedildi.

100. Yıl Mahallesi 28 Evler Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına Yılmaz'ın eşi çocuğu, yakınları ve ve sevenleri katıldı. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün helallik almasının istemesinin ardından cenazeyi Satiye Yılmaz'ın imam olan kardeşi Ali Bayram kıldırdı.

Kardeşinin namazını kıldıran Ali Bayram, zor anlar yaşadı.

Cenaze namazının ardından Yılmaz, 5000 evler aile mezarlığında defnedildi. - KARABÜK

Ali Bayram, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30   Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan yerli otomobili kullandı - Haber
17:30   Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısında konuştu: (3) - Haber
17:29   Örgütlü yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi tutuklandı - Haber
17:28   DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Haber
17:25   Araban MYO'da 4. çiftçi eğitimi semineri - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
14:33   Baba olmayı bekleyen adam hem ikizlerini hem eşini kaybetti - Haber
14:12   Yardım isteyen çaresiz kadına evlenme teklifi geldi - Haber
13:34   Şehit babasına yazdıkları cezayı kendileri ödedi - Haber
13:12   Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı: Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekat bölgesine 580 bini aşkın Suriyeli mülteci geri döndü - Haber
27.12.2019 17:39:19