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İmamdan cenaze namazında sosyal mesafe uyarısı

Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığını 1990-2014 yılları arasında yapan Mesut Aşanel son yolculuğuna uğurlandı.

10.04.2020 15:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:56
İmamdan cenaze namazında sosyal mesafe uyarısı
Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığını 1990-2014 yılları arasında yapan Mesut Aşanel son yolculuğuna uğurlandı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Aşanel için Başçeşme Mezarlığı'nda sınırlı sayıda cemaatle cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sırasında gerek mezarlık müdürü gerekse imam cemaate sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarıda bulundu.

Balıkesir'de Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığını aralıksız 24 yıl sürdürdükten sonra emekli olan Mesut Aşanel, 83 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir evinde tedavi gördüğü öğrenilen Mesut Aşanel için korona virüs tedbirleri kapsamında vakit beklenmeksizin Başçeşme Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Namaz öncesinde Mezarlık Müdürü Ruhi Gülmüş ile cenaze namazını kıldıran İmam Nazım Erkekoğlu cemaate sosyal mesafe kurallarını hatırlattı. Sosyal mesafe kuralına uyan cemaat Mesut Aşanel'in cenaze namazını kıldı. Aşanel'in naaşı daha sonra yine aynı mezarlıkta toprağa verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Güncel
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