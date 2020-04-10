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İmamdan cenaze namazında sosyal mesafe uyarısı

- İmamdan cenaze namazında sosyal mesafe uyarısı Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığını 1990-2014 yılları arasında yapan Mesut Aşanel son yolculuğuna uğurlandı.

10.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:07
- İmamdan cenaze namazında sosyal mesafe uyarısı
BALIKESİR - Balıkesir Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığını 1990-2014 yılları arasında yapan Mesut Aşanel son yolculuğuna uğurlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında Aşanel için Başçeşme Mezarlığı'nda sınırlı sayıda cemaatle cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sırasında gerek mezarlık müdürü gerekse imam cemaate sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyarıda bulundu.
Balıkesir'de Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği başkanlığını aralıksız 24 yıl sürdürdükten sonra emekli olan Mesut Aşanel 83 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir evinde tedavi gördüğü öğrenilen Mesut Aşanel için koronavirüs tedbirleri kapsamında vakit beklenmeksizin Başçeşme Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Namaz öncesinde Mezarlık Müdürü Ruhi Gülmüş ile cenaze namazını kıldıran İmam Nazım Erkekoğlu cemaate sosyal mesafe kurularını hatırlattı. Sosyal mesafe kuralına uyan cemaat Mesut Aşanel'in cenaze namazını kıldı. Aşanel'in naaşı daha sonra yine aynı mezarlıkta toprağa verildi. İmamdan cenaze namazında sosyal mesafe uyarısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Balıkesir, Genel
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