İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara ’kuş yemi’ ve ’Kur’an-ı Kerim’ yardımı duygusal anlar yaşattı

Antalya'da Muratpaşa İlçe Müftülüğü'ne bağlı olarak görev yapan İsmet Yüce Cami İmamı Hasan Koç, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşların yardımına koşuyor. Balkonundaki kuşları için yem, gözlerindeki sorun nedeniyle büyük yazılı Kur'an-ı Kerim isteyen şahıslara ihtiyaçlarını götüren imam, yaşlı vatandaşlara duygusal anlar yaşattı.

24 SAAT GÖREV BAŞINDALAR

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları, Antalya'da da yaşlıların yardımına koşmaya devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde görev yapan Muratpaşa İlçe Müftülüğü'ne bağlı İsmet Yüce Cami İmamı Hasan Koç'a, vatandaşlar cep telefonu ve sosyal medya uygulamasından mesajla ulaşıyor. Tek tek not alınan siparişler, Koç ve beraberindeki ekip tarafından ihtiyacı olanlara götürülüyor. 24 saat görev başında olan Vefa grubundan en çok gıda malzemeleri ve ilaç istendi.

''DEVLETİM SAĞ OLSUN''

74 yaşındaki Cahid İşeri, yasakların ardından bir yere gidemediğini evine kapandığını söyledi. Bahçede vakit geçirdiğini dile getiren İşeri, "İnsanlar ölüyor. Allah rahmet eylesin. Bir yere gitmiyorum buradayım. Bugün, ekmek, süt ve kuşlar için buğday istedim. Allah yardım edenden razı olsun. Camiye gidemiyorum. Evde bekliyoruz, kimse hastalanmasın milletimiz iyi olsun. Memleketimize Allah'ım hayırlı günler nasip etsin. Allah'ım ülkemizi kazadan beladan, savaştan, musibetlerden korusun. Devletim sağ olsun, yoksa bu üzerimdeki bayrak nasıl olacak." dedi. Duygusal anlar yaşayan ve ağlayan İşeri, imam Koç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

''HER İSTEĞİMİZE KOŞUYORLAR''

Gözlerindeki sorun nedeniyle büyük yazılı bir Kur'an-ı Kerim isteyen Cemile Gücer, " Evdeyiz dışarı çıkamıyoruz. Her isteğimize koşuyorlar. Kur'an-ı Kerim istemiştim, geldi. Memnun olduk, Allah razı olsun. Devletimize herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

''İHTİYAÇLARI EVLERİNE KADAR GÖTÜRÜYORUZ''

Muratpaşa İlçe Müftülüğüne bağlı İsmet Yüce Cami İmamı Hasan Koç, camilerin açık olduğunu ve bireysel şekilde her cemaatin namazını kılıp gittiğini söyledi. 65 yaş üstü kişileri de uygun bir dille uyardıklarını ifade eden Koç, "Cami cemaatimizin yer aldığı 350 kişilik bir rehberimiz vardı. Burada kayıtlı cemaatimizi biz arıyoruz, onlar bizi arıyor. İhtiyaçlarını evlerine kadar götürüyoruz. Bizim arayıp onlarla ilgilenmemizden ayrıca mutlu oluyorlar. Sadece cemaatimiz değil, yakın bölgeden bizlere ulaşan tüm vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz." ifadelerini kullandı.

''BÜYÜKLERİMİZE YARDIM ETMEKTEN MUTLUYUZ''

Aynı zamanda Muratpaşa İlçe Müftülüğü Vefa grubunda yer aldığını dile getiren Koç, "Gönüllüyüz. Büyüklerimize hizmet etmek bizim görevimiz. 40 vatandaşımıza onları incitmeden hediye ulaştırdık. Sokağa çıkmayan yaşlılarımızın ihtiyaçlarını alıyoruz. İlaç, Kur'an-ı Kerim, kuş yemi, gıda ihtiyaçları, dut pekmezi isteyenler oldu. Tüm yardımlarımızı kurallara uyarak ulaştırıyoruz. 24 saat telefonumuz açık. Büyüklerimize yardım etmekten mutlu oluyoruz. Allah'ım en kısa sürede inşallah bizi bu salgından kurtarır, camilerimiz yeniden dolar." dedi.

Kaynak: İHA