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İmamın çocuklara korku filmi izlettiği iddiasına inceleme (2)

İLÇE MÜFTÜSÜ: İMAMLA GÖRÜŞTÜK ŞU ANDA SORUŞTURMA AÇMAYACAĞIZÇaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, cami avlusunda çocuklara projeksiyon cihazıyla 'Siccin 4' isimli korku filmini izlettiği iddia edilen imam E.A.'yı müftülüğe çağırarak görüştüklerini söyledi.

25.09.2019 18:35İmamın çocuklara korku filmi izlettiği iddiasına inceleme (2)

İLÇE MÜFTÜSÜ: İMAMLA GÖRÜŞTÜK ŞU ANDA SORUŞTURMA AÇMAYACAĞIZ
Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, cami avlusunda çocuklara projeksiyon cihazıyla 'Siccin 4' isimli korku filmini izlettiği iddia edilen imam E.A.'yı müftülüğe çağırarak görüştüklerini söyledi. İmam E.A.'nın kendisine iftira atıldığını, filmi kendi izletmediğini söylediğini anlatan müftü Ermiş, "Hocamız ile de görüştük. İftira atıldığını söylüyor. Fotoğraflar bize de ulaştı. Ancak muhtar ve beraberindeki yakınları, olayı kendilerinin gerçekleştirdiklerini, yanlarında kendi çocukları olduğunu söylediler. Din görevlilerimiz her zaman bu tür konularda dikkatli olmalıdırlar. Kendisini bu konuda uyardık. Şu an soruşturma açmadık" dedi.



Çaycuma, Siccin, Güncel

Kaynak: DHA

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