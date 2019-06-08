İmamın ölümünde ihmal iddiası

Dudağındaki kötü huylu kitleyi aldırmak için ameliyat olduktan sonra hayatını kaybeden Mahmut Çebi'nin ailesi konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti. İzmir
'in Selçuk
ilçesine bağlı Gökçealan Köyünde imamlık yapan Mahmut Çebi (53) 5 Mart'ta dudağında çıkan kötü huylu kitleyi aldırmak için Aydın
'daki Adnan Menderes Üniversitesi
Hastanesinde ameliyat oldu.
Kısa sürmesi beklenen ancak 13 saat süren ameliyat sonrası Çebi yoğun bakıma alındı. Uzun süre yoğun bakımda kalan Çebi hayatını kaybetti.
Çebi'nin abisi Ali Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada oksijen vermek için takılan entübasyon borusunun akciğer yerine mideye takılması sonucu kardeşinin hayatını kaybettiğini savundu.
Konuyu yargıya taşıyacaklarını ifade eden Çebi, "Üniversiteden aldığımız epikriz raporu da ihmal olduğu iddiasını destekliyor. Kardeşimin ölümü normal bir ölüm değil, hakkımızı sonuna kadar arayacağız." dedi.
Kaynak: AA
Sağlık