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İmamlar camilerini dezenfekte ediyor

Kahramanmaraş'ta bir grup gönüllü imam, görevli oldukları camileri Korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte ediyor.

20.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:10
İmamlar camilerini dezenfekte ediyor
Kahramanmaraş 'ta bir grup gönüllü imam, görevli oldukları camileri Korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte ediyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Kayabaşı Camii İmam Hatibi Ömer Fındık ve beraberindeki gönüllü imamlar, camilerini ilaçlayarak temizlik çalışması yapıyor. Camilerde imamlarla namazın kılınmasına ara verilmesinin ardından genel temizlik çalışması yapan imamlar, görevli oldukları camileri birlikte dezenfekte ediyor.

Ömer Fındık, "Mantar, haşerat ve Korona virüsü engelleyici ilaç karışımıyla dezenfekte çalışması yapıyoruz. Korona virüs nedeniyle camilerde toplu namaz kılınmaya ara verildiği için bizde camimizin temizliği ve hijyen açısından temizlik yapıyoruz. Camimiz her hafta temizlik yapılıyor ancak, Korona virüs nedeniyle bu ilaçlamayı yapmayı uygun bulduk. İnşallah ülkemizde, memleketimizde ve camimizde bu gibi olaylar bundan sonra yaşanmaz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Kayabaşı, Güncel

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