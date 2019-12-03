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İmamlar engellileri gönüllerince eğlendirdi

Ordu'da imamlar engellileri gönüllerince eğlendirdi.

03.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:13İmamlar engellileri gönüllerince eğlendirdi
'da imamlar engellileri gönüllerince eğlendirdi.

İlçe Müftülüğü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çok güzel bir etkinliğe imza attı. Kabadüz Diyanet Gençlik Merkezinde engelli vatandaşları ağırlayan İlçe Müftüsü Ahmet Koç ve imam hatipleri onlarla gün boyu gönüllerince eğlenerek sevinçlerine ortak oldu.

Kabadüz İlçe Müftüsü Ahmet Koç, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan engelli vatandaşlara güzel bir etkinlik yaptıklarını söyledi.

Kabadüz Diyanet Gençlik Merkezinin bir ay önce faaliyete geçtiğini anımsatan Müftü Koç, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli kardeşlerimizi Diyanet Gençlik Merkezimizde ağırladık. Gün boyu onlarla birlikte sevindik, heyecanlarına ve mutluluklarına ortak olduk. Sosyal aktivitelere katılmalarına imkan sağladık" dedi.

Bedensel engelli Halit Uzunçakmak ise etkinlikte dolayı çok mutlu olduğunu emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi. - ORDU

Dünya Engelliler Günü, Kabadüz, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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