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İmamlar Kızılay ile birlikte yardım dağıttı

İzmir'in Bornova ilçesinde Kızılay Şube Başkanlığı tarafından hazırlanan yardım paketleri, Bornova Müftülüğü personeli olan imam, müezzin ve Kur'an kursu öğreticileri ile birlikte Doğanlar Mahallesindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

17.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:37
İmamlar Kızılay ile birlikte yardım dağıttı
İzmir 'in Bornova ilçesinde Kızılay Şube Başkanlığı tarafından hazırlanan yardım paketleri, Bornova Müftülüğü personeli olan imam, müezzin ve Kur'an kursu öğreticileri ile birlikte Doğanlar Mahallesindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

İzmir'de Kızılay tarafından hazırlanan yardım paketleri Vefa Sosyal Destek gurupları ile birlikte ihtiyaç sahiplerine teslim ediliyor. İzmir'in Bornova ilçesinde Kızılay Şube Başkanlığı tarafından hazırlanan yardım paketleri, Bornova Müftülüğü personeli olan imam, müezzin ve Kur'an kursu öğreticileri ile birlikte Doğanlar Mahallesindeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Hayırseverlere teşekkür

Konu ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Kızılay Bornova Şube Başkanı Cemil Kurkut, dünyanın içinde bulunduğu salgın tehdidi karşısında Bursa 'da ihtiyaç sahibi ailelere destek verebilmek için bütün ekipler ile sahada çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Bu süreçte de bağışları ile merhamet elini güçlendiren hayırseverlere teşekkür eden Kurkut, korona salgını ve tehdidin büyüme riskine karşı bütün ekipler ile şehrin her noktasındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak, bu zor günlerde yanlarında olacaklarını söyledi. Kurkut, "İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda oluşan Vefa Sosyal Destek gurubu ekiplerimizle birlikte Bayraklı, Bornova ve Kemalpaşa ilçelerimizde yardım faaliyetlerimiz devam ediyor. Bugün de imamlarımızla birlikte yardım faaliyetlerimizi gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

200'den fazla din görevlisi katıldı

Bornova ilçe Müftüsü Mesut Harmancı ise çalışmalara imam, müezzin ve Kur'an kursu öğreticilerinin katıldığını belirterek, "Türkiye Diyanet Vakfı Vefa Sosyal Destek grubu olarak Kızılay ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi dağıtıyoruz. 45 mahallemizde 45 koordinatör ve 200'den fazla din görevlisi arkadaş ile vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. 112 ve Sosyal Yardımlaşma Vakfına gelen telefonlar bizlere yönlendiriliyor. Vatandaşlarımızın bütün taleplerini eksiksiz olarak yerine getiriyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Bornova, Kızılay, Bursa, İzmir, Güncel
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