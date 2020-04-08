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İmamlar, sosyal medya üzerinden yaptığı dualarla vatandaşlara ulaşıyor

İmamlar, sosyal medya üzerinden yaptığı dualarla vatandaşlara ulaşıyor Antalyalı imamlar, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı, bağışları topladı 78 yaşındaki emekli memur bir kolonya talep etti, 1000 TL bağış yaptı...

08.04.2020 21:05 | Son Güncelleme: 08.04.2020 21:08
İmamlar, sosyal medya üzerinden yaptığı dualarla vatandaşlara ulaşıyor
Antalyalı imamlar, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı, bağışları topladı
78 yaşındaki emekli memur bir kolonya talep etti, 1000 TL bağış yaptı
ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa İlçe Müftülüğüne bağlı Recep Çil Cami İmamı Mehmet İnan, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. İmam Mehmet İnan'a kolonya siparişi veren Emekli memur 78 yaşındaki Arslan Başer, 1000 TL kampanyaya bağışta bulundu. Camide salgın nedeniyle cemaatiyle bir araya gelemeyen İnan, ayrıca sosyal medya üzerinden yaptığı dualarla vatandaşlara ulaşıyor.
Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları, Antalya'da da yaşlıların yardımına koşmaya devam ediyor.
Bu çalışmalarda görev alan Muratpaşa İlçe Müftülüğüne bağlı Recep Çil Cami İmamı Mehmet İnan, semtindeki 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. İhtiyacı olan vatandaşlar İnan'a, cep telefonu ve sosyal medya üzerinden mesajla ulaşıyor. Tek tek not alınan siparişler, İnan ve beraberindeki ekip tarafından ihtiyacı olanlara ulaştırılıyor.
Mehmet İnan'a cep telefonuyla ulaşan vatandaşlardan biri Kur'an-ı Kerim ilmihali ve meali, çay, şeker, bir kişi ise kolonya ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı, 'Biz bize yeteriz Türkiye'm' kampanyasına para yatırmak istedi. Bu 2 vatandaşın siparişlerini ulaştıran İnan, uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi.
"1000 TL bağış"
İmam İnan'a kolonya siparişi veren ve para yatırmasını isteyen Emekli memur 78 yaşındaki Arslan Başer, "1000 TL kampanyaya bağışta bulundum. Birde kolonya istemiştim. Bağışımızı Allah kabul etsin."dedi.
"Eziyetimize katlanıyorlar"
71 yaşındaki emekli Cevdet Feruz, "Sokağa çıkma yasağı olduğu için dışarı çıkamıyoruz. Hocalarımız, çayımızı, şekerimizi, makarnamızı getiriyorlar. O eziyetimize katlanıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Hocalarımızdan kitap istedim, getirdiler." diye konuştu.
"Günde en az 10 aileye ulaşıyoruz"
Muratpaşa Müftülüğü Recep Çil Cami imamı Mehmet İnan, camilerinde her dönem farklı hizmetler verdiklerini kaydetti. 12 yıldır aynı camide görev yaptığını dile getiren İnan, " Her dönemde bizim üzerime ne vazife düşerse onu yapıyoruz. Şuanda Korona virüs salgını var. Rabbim biran önce bu salgından bizi muhafaza eylesin. Muratpaşa Müftülüğü Vefa Destek grubunda da görev alıyorum. Bu kapsamında yardımları minimum 10 aileye ulaştırıyoruz. Sokağa çıkamayan 65 yaş üstü kişiler ve kronik rahatsızlığı olanların gerek maaşını çekiyoruz, gerekse gıda ve diğer ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıyoruz. Yardım paketlerini de ulaştırıyoruz." dedi.
"İsteklerine koşuyor"
Yaptıkları hizmetin kendilerini yormadığını, yaşlıların dualarının en büyük mutlulukları olduğunun altını çizen İnan, " Zorlayıcı bir hizmet değil gönüllü yapıyoruz. Hastalığa rağmen bizleri evlerinde misafir etmek istiyorlar. Onları görmek, birlikte olmak çok güzel. Cami cematinden iki amcamız bugün telefonla ulaştılar. Bir amcamız kolonya istedi ve Cumhurbaşkanımızın, 'Biz bize yeteriz' kampanyasına para yatırmak istediğini söyledi. Diğer amcamız çay şeker ve Kur'an-ı Kerim meali ve ilmihal istedi." diye konuştu.
"Canlı yayın"
Camide cemaatle bir araya gelemediklerini ifade eden Mehmet İnan, sosyal medya üzerinden iletişime geçtiklerini kaydetti. Recep Çil cami olarak sosyal medya üzerinden dua, sohbet, ayet, hadisler, canlı okuduğunu anlatan İnan, bunu kaydedip ayrıca youtube aktardıklarını dile getirdi.
"Uzaktan ibadet"
Vakit namazlarını kıldıramadıklarını ama her akşam saat 20.00'da meal dersi yaptıklarını kaydeden İnan, " Bugün Berat Kandili vesilesiyle saat 20.00'da sosyal medya kanalından canlı olarak sohbet dua yapacağız. Uzaktan da olsa ibadetlerimizi yapmaya devam ediyoruz."dedi. İmamlar, sosyal medya üzerinden yaptığı dualarla vatandaşlara ulaşıyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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