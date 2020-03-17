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Diyarbakır'da imamlar, vatandaşlara "cemaatle namaz kılmayın" uyarısı yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dün açıkladığı yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında, camilerde cemaatle birlikte namaz kılınmasına ara verildi. Diyarbakır'daki pek çok camide alınan karar yazılı olarak duvarlara asıldı. İmamlar, camiye gelen kişilere 'cemaatle namaz kılmayın' uyarısı yaptı.

17.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:13

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın "Yeni tip koronavirüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir." açıklamasının ardından yurt genelinde olduğu gibi Diyarbakır 'daki camilerde de bu karar uygulandı.

VATANDAŞLAR, NAMAZINI BİREYSEL OLARAK KILDI

Söz konusu karar, tarihi Sur ilçesindeki Ulu ve Nebi camilerinin duvarlarına yazılı olarak asıldı. Öğle namazı ezanı öncesinde imamlar, yaptıkları anonsla camiye gelenleri, cemaatle namaz kılmamaları hususunda ikaz etti.
Camilere gelen az sayıda kişi, ezanın ardından namazlarını bireysel olarak kıldı.

''HERKESİN KARAR UYMASI GEREK''

Esnaf Muharrem Kuyucu, Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan kararın yerinde olduğunu ve herkesin karara uyması gerektiğini belirterek, "Bize de düşen görevler var. Herkes yetkililerin açıklamaları doğrultusunda hareket etse sorun ortadan kalkacak." dedi.

''HASTA KİŞİLERİN DIŞARI ÇIKMAMASINI RİCA EDİYORUZ''

Ali Sait Özkal da "Devletimizin aldığı kararlara saygı duyuyoruz. Şimdi ezan okundu ve geldik namazımızı bireysel olarak kıldık. Hasta olanların dışarıya çıkmamasını rica ediyoruz." dedi.

Diyarbakır'da imamlar, vatandaşlara

Kaynak: AA

Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyarbakır, Güncel

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