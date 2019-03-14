İmamlara "Beden Dili ve Çevre Bilinci" Eğitimi

Edirne
Müftülüğü ve Edirne Valiliği
Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğü iş birliğiyle din görevlilerine "beden dili ve çevre bilinci" eğitimi verilmeye başlandı. Fatih Sultan Mehmet
Kur'an Kursu'ndaki eğitimlere katılan din görevlilerine, 5 hafta boyunca beden dili ve çevre bilinci eğitimleri veriliyor.
Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, din görevlilerinin toplumun önemli bir yerinde olduğunu söyledi.
Bu kapsamda imam, müezzin ve Kur'an kursu eğiticilerine katkıda bulunacak bir eğitim başlattıklarını belirten Eraslan, "Beden dili eğitimi din görevlilerinin liderlik ve toplumu ikna vasıflarını geliştirmesine yardımcı olacak. Çevre bilinci eğitiminde ise çevre ile ilgili sorunlar ön plana çıkarak, bunların çözümüne yönelik bilgiler verilecek. Eğitimler çerçevesinde Edirne, Keşan
ve Uzunköprü
ilçelerimizi baz alarak müftülüğümüze bağlı 550 personel 5 hafta bu eğitimleri almaya başladı. Diğer yakın ilçe ve beldelerimizde de bu eğitimler gerçekleşecek." diye konuştu. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm
de eğitimlerin din hizmetlerinin daha etkili ve verimli olmasına katkı sunacağını ifade etti.
Özellikle imamların doğumdan ölüme kadar insanlığın yanında görev yaptığını anlatan Üzüm şöyle devam etti:
"Bu eğitim hocalarımızın sohbetlerinde, vaazlarında ve ikili ilişkilerinde daha etkili ve dinin doğru bir şekilde vatandaşa aktarılması konusunda çok daha başarılı olmalarını sağlayacak. İnşallah çocuklarla iletişim, özellikle gençlerle iletişim ve ailelerle iletişim konusunda hem Kur'an Kursu hocalarımızın bayan görevlileri, hem de imam ve müezzinlerimizin bu eğitime özellikle ihtiyaçları vardı. Bize desteklerini veren valiliğimize ve eğitimleri veren hocalarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz."
Üzüm, din görevlilerine yönelik, toplumsal sonuçlar ortaya koyacak eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.
"İmam olmak demek..."
NLP Uzmanı ve Yaşam Koçu Benek Bozdemir, eğitimlerin Edirne Valisi Ekrem Canalp
'in girişimiyle başladığını anlattı.
Bir psikiyatr ve bir beden dili uzmanı arkadaşıyla din görevlilerine yönelik hazırladıkları projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Bozdemir, "İmamlar, din görevlileri toplumun her alanında yer alıyor. Eğitimlerde cemaatiyle yaşadıkları soruları bize de yönelterek fikir alabiliyorlar. İmam olmak demek insanların travmatik süreçlerine de şahitlik ediyor olmak demek. Onların acılı zamanlarında da yanlarında olmak demek. Travmatik olaylar yaşandığı zaman insanların yaşayacağı basamakları öğrendikleri zaman, onlara hangi basamaktan ulaşacaklarını biliyorlar." dedi.
Edirne'nin Havsa
ilçesi bağlı Osmanlı köyü imamı Mehmet Yıldız
ise din görevlilerinin toplumda en çok insanlarla iç içe olan mesleği icra ettiğini söyledi. Din görevlilerinin toplumun her kesiminden insanla muhatap olduğunu belirten Yıldız, İnsanların sevincini ve üzüntüsünü paylaştıklarını dile getirdi.
Edirne'nin Lalapaşa
ilçesi bağlı Sarıdanişment köyü imamı Mesut Kara
da imamların doğumundan ölümüne kadar her daim cemaatin yanında olduğunu belirterek, "Çok fazla sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. İmamlık peygamber mesleği olduğundan dolayı bu işi meslek olarak görmemek gerekir. Bize verilen bu eğitimlerin de bizim aracılığımızla topluma katkı sunacaktır." dedi.
Güncel
Kaynak: AA