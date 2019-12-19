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İmamlara sokak hayvanlarına karşı farkındalık semineri

Saraykent İlçe Müftülüğünce, sokak hayvanlarıyla ilgili duyarlılığı artırmak amacıyla imamlara seminer düzenledi.

19.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:22 İmamlara sokak hayvanlarına karşı farkındalık semineri
İlçe Müftülüğünce, sokak hayvanlarıyla ilgili duyarlılığı artırmak amacıyla imamlara seminer düzenledi.
binasında düzenlenen seminerde konuşan Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Ayşe Akbaş, insanlarla aynı sokağı paylaşan, çoğu zaman hayatlarını aç, susuz ve korumasız geçirmek zorunda kalan sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunması gerektiğini söyledi.
Bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, diğer canlıların da en az insanlar kadar yaşama hakkı bulunduğunu belirten Akbaş, "Ne yazık ki günümüzde bu dilsiz canlara bırakın yardım etmeyi, birçoğu inanılmaz işkencelere maruz kalıyor. Bu nedenle insanlarımızın bu gibi konularda daha duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla bizlere büyük görev düşmektedir. İşte böyle bir farkındalık oluşturmak amacıyla Saraykent Müftülüğünde imamlara yönelik seminer düzenledik. Saraykent merkez ve köylerinde görev yapan tüm imamlar seminerimize katıldı. Katılımcılara 'Hayvan Hakları Kanunu' hakkında da bilgiler verdik" dedi.

Akbaş, küçük büyük fark etmeksizin her belediyenin kendi sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanlarını tedavi ettirmek, kısırlaştırmak, onların açlık ve susuzluklarını gidermek için belli noktalara besleme ve su odakları kurmakla görevli olduğunu da sözlerine ekledi.

Saraykent, Müftülük, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

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