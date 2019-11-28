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İmamoğlu: 1,7 milyarlık lüzumsuz kamulaştırmayı bertaraf ettik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 aylık süre boyunca İstanbul'da yaptıkları çalışmaları anlattığı televizyon programında, 1.7 milyarlık lüzumsuz kamulaştırmayı bertaraf ettiklerini, yapılan tüm israfları 23 Haziran'da halka açıklayacaklarını söyledi

28.11.2019 01:11 | Son Güncelleme: 28.11.2019 01:11İmamoğlu: 1,7 milyarlık lüzumsuz kamulaştırmayı bertaraf ettik
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 aylık süre boyunca İstanbul'da yaptıkları çalışmaları anlattığı televizyon programında, 1.7 milyarlık lüzumsuz kamulaştırmayı bertaraf ettiklerini, yapılan tüm israfları 23 Haziran'da halka açıklayacaklarını söyledi.

Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, hiç kimseyi haksız yere işten çıkarmadıklarını belirterek, "Yenikapıda toplanan araçlardan 60-70 milyon lira civarında tasarruf ettik. 30 bin öğrenciye burs vereceğiz. Bazı konularda sayın cumhurbaşkanımızın yanlış bilgiyle donatıldığını düşünüyorum. Toplumun şu andaki en büyük düşmanı partizancılık. Bunu kaldıracağım" dedi.
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Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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