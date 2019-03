İmamoğlu: 1 Nisan İstanbul'un Bayramı Olacak

Kaynak: DHA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Kağıthane'de seçim çalışmaları sırasında seçimlere az bir süre kaldığını belirterek, "1 Nisan İstanbul'un bayramı olacak" dedi.Kağıthane'de sabah saatlerinde kanaat önderleri ile buluşan İmamoğlu, öğleyin de Hamidiye Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ziyaret sırasında Hanife Bozkuş adlı bir kadın, evinin balkonundan İmamoğlu'na, "Seçimden sonra da gelin, bizi unutmayın" diye seslenerek evine çay içmeye davet etti. Daveti kabul eden İmamoğlu, Bozkuş'a önce üzerinde cep telefonunun olduğu kartviziti vererek, "Söylediğinde haklısın vatandaşlar bu durumu çok yaşıyor. Ama Allah şahittir, biz kimseyi unutmayacağız. Öyle olmayacağız" ifadelerini kullandı.Bir taksici ile de kısa süre sohbet eden İmamoğlu, sorunları tespit ettiklerini ve göreve geldiklerinde çözümler için çalışacaklarını ifade etti.ERDOĞAN'IN ELEŞTİRİLERİNE YANITZiyaretlerin bir bölümünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekrem İmamoğlu, "Ama kreş konusunda, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. Bırakın benim söylememi, sayın Binali Yıldırım bile 'her mahalleye kreş açacağız' dedi. Madem varsa neden bu vaadi veriyorlar. Ama biz açacağız. 25 yıldır açamadıysanız, şimdi açacağız, demekle açamazsınız. Kreş bizim önceliğimiz. Haliç Kongre Merkezi'nde aday tanıtım toplantısı yaptık. Son 20 yılda güzel bir merkez yapmışlar teşekkür ederiz. Ama biz daha iyisini yapacağız. Biz daha iyisini yaptığımızda onları kongrelerini yapmaya bekleriz oraya. Kim gelirse gelsin hizmetler yapılıyor." şeklinde cevap verdi."KİM NEREDE ÇALIŞIYOR BAKMIYORUM"İmamoğlu, "İstanbul'un birçok noktasında yerel seçim programı var. Cumhurbaşkanı'nın ayrı, rakibinizin ayrı. Nasıl bir yarış görüyorsunuz" sorusuna ise, "Ben yarışmıyorum. Ben kendi kulvarımda yol arkadaşlarımla ilçe ilçe geziyorum. Benim tek derdim vatandaşı hissetmek ve onların da beni hissetmesini sağlamak. Bu çok da iyi gidiyor. Ben çok güzel bir bağ kurduğumuzu görüyorum. Bu çok da iyi gidiyor. Bize olan inançlarının yüksek olduğunu görüyorum. Çünkü biz başarılıyız. Başarılı bir belediyecilik hikayemiz var. Bunu daha büyüteceğimizi ve enerjimizin ne kadar yüksek olduğunu anlatıyoruz. O bakımdan kim nerede çalışıyor bakmıyorum. Sadece kendi yol haritamızı, kendi programımızı ilçeleri gezerek anlatıyorum" dedi.Ekrem İmamoğlu, esnaf ziyaretlerinin ardından Gürsel Mahallesi'nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Konuşmasının başında bir AK Parti seçim aracının koordinasyon merkezi önünde yüksek ses açarak geçmesine tepki gösteren vatandaşa İmamoğlu, "Sizi bu süreçte kışkırtmak ve kızdırmak isteyenler olacak. Az önce kardeşimiz buradan geçerken, sizi kızdırmak için müziğin sesini açacak. Yuhalamayalım, kötü bir söz kullanmayalım. İstediklerini yapsınlar ama siz bu oyuna gelmeyin" şeklinde seslendi."1 NİSAN İSTANBUL'UN BAYRAM OLACAK"İstanbullu vatandaşları, İstanbul Gönüllüsü' olmaya davet eden İmamoğlu, "1 Nisan'da İstanbul'un kaybedeni olmayacak. Çocuklar, gençler, her partiden insan kazanacak. Çünkü biz herkese hizmet edeceğiz. 1 Nisan'da hak, hukuk ve adalet başlayacak, adil bir belediyecilik başlayacak. Az günümüz kaldı, lütfen çok çalışalım. Hem seçim gününe hazırlık yapalım, hem de her saat programlarımızı yapalım. 1 Nisan İstanbul'un bayram olacak göreceksiniz" diye konuştu.Görüntü dökümü----------------------------İmamoğlu'nun esnaf ziyareti-İmamoğlu'nun çay davetini kabul etmesi-İmamoğlu'nun basın mensuplarının sorularını yanıtlaması-İmamoğlu'nun seçim koordinasyon merkezi önündeki konuşması-Genel ve detay görüntüler - Meriç