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İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak

Başta ABD ve Almanya olmak üzere 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmayı hedeflediklerini açıkladı.

28.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:59

10 Avrupa ülkesinden gelen ticaret odası başkanlarıyla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, " , dünyanın en etkin demokratik uygulamalarını, en cesur adımlarla gösterme konusunda kararlı bir belediye yönetimiyle buluştu" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmayı hedeflediklerini söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu, ABD, İngiltere, Almanya, Avustralya, İsviçre, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Fransa ve İtalya'nın ticaret odaları başkanlarıyla yetkililerinden oluşan 24 kişilik heyetle İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda bir araya geldi.

"YOL ALMAK İSTİYORUZ"

İstanbul'un tanıtımı ve kente yatırım konularında çalışmalar yaptıklarını ifade eden İmamoğlu, bu kapsamda İstanbul Yatırım Ajansı'nı kurmayı hedeflediklerini belirterek, şunları söyledi:

"İstanbul Yatırım Ajansı'nın belediyenin bir birimi değil katılımcı bir karakterle büyümesi gereken bir alan olması konusunda da yol almak istiyoruz. Dolayısıyla sizi bir arada görünce, sizin o kurulacak olan kurumun parçası olmanız gerektiği konusunda zihnimde bir ışık yandı. Bunu mutlaka sizlerle konuşmak isterim."

İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Ekonomi, Güncel


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