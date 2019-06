İmamoğlu: "23 Haziran demokrasinin ve milletin iradesinin tamir sürecidir"

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'ın demokrasinin ve milletin iradesinin tamir süreci olduğunu belirterek, "Yaptığımız tüm kampanyalar, İstanbullulara anlattığımız tüm çözüm önerilerimiz, sahada, sokakta yaptığımız her şeyin final günü 23 Haziran." dedi.Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs'ta Samsun gezisinde tanıştığı ressam Umut Kaya'nın Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezindeki "Atatürk Sergisi"nin açılışına katıldı. Kaya, karakalem çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezen İmamoğlu'na, tablo hediye etti.Daha sonra CNR Expo İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleştirilen "Sandık Görevlileri Buluşması"na katılan İmamoğlu, sandık görevlilerinin 23 Haziran seçimlerinin en önemli aktörleri olacağını söyledi.İmamoğlu, 23 Haziran'ın herhangi bir seçim olmadığını ifade ederek, sandık görevlilerine şöyle seslendi:"23 Haziran, elimizden alınan, milletçe emaneti gasbedilen, hukuka aykırı bir kararla Türkiye'nin demokrasi süreci zarara uğratılan bir süreç sonrasında, demokrasinin ve milletin iradesinin tamir sürecidir. Yaptığımız tüm kampanyalar, İstanbullulara anlattığımız tüm çözüm önerilerimiz, sahada, sokakta yaptığımız her şeyin final günü 23 Haziran. Sizler, 23 Haziran'da okul sorumluları, kat sorumluları ya da okullardaki iletişimi sağlayacak olan kişiler olarak, muazzam bir hizmeti yerine getireceksiniz. Türkiye'nin tarihinde, demokrasinin varlığı açısından en tarihi anın şahitleri olacaksınız. Sorumluluk sahibi genç arkadaşlarım, okullardaki mesuliyetlerinizi lütfen harfi harfine yerine getirmenizi istiyorum. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getireceğinize yürekten inanıyorum."İstanbul halkıyla buluştuğu zaman enerjisinin arttığını dile getiren İmamoğlu, vatandaşların kendisini motive ettiğini, onlardan enerji aldığını anlattı."Bugün daha güçlüyüz"31 Mart seçimlerinde iyi çalıştıklarını belirten İmamoğlu, "Bugün daha güçlüyüz, onu söyleyeyim ama hatırlatmak istediğim şey, hiçbir zaman da aklınızdan çıkarmayın ki güçlü olduğumuz kadar da haklıyız arkadaşlar. En yoğun bir şekilde okullardaki görevlerimizi yerine getirelim. Bize atılan her oyun sağlıklı bir şekilde tutanağa kaydı kadar, rakibe atılan her oyun da sağlıklı bir şekilde tutanağa kaydı da çok önemli. Hak yemeyiz ama hakkımızı da yedirmeyiz." ifadelerini kullandı.Özgür, eşit, paylaşabilen, bir araya gelebilen, barış ve mutluluk içerisinde, hak, hukuk, adalet prensipleriyle yaşanılabilecek bir şehir var edeceklerini aktaran İmamoğlu, büyük işler başaracaklarını dile getirdi.Ekrem İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Tüm bunları yapabilmek için, 23 Haziran tarihi bir gün. Geleceğimiz için bu süreçte, asla ihmalkarlık yapmadan, buradan ayrılır ayrılmaz, herkes bir karınca misali yılmadan, bıkmadan, usanmadan, her yere ulaşarak, insanlarla buluşarak, çok değerli bir süreci yönetmeliyiz. Size güveniyorum. Kampanyaya katkınızı sunun ama daha çok 23 Haziran'a olan katılımın ve aynı zamanda sizinle çalışacak olan arkadaşlarınızı tek tek arayın, moral verin, onlarla konuşun. Bir avuç insanın hükmünden, iradesinden, bir kişinin dudaklarının arasından çıkacak laflardan, talimatlarından bu şehri kurtarmaya hazır mısınız? Çok çalışacağız. Mazeret üretmeyeceğiz.""Mazlumun yanında durmayı severiz"Daha sonra Sultangazi'de seçim otobüsünden halkı selamlayan İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, Sultangazi'de yüzde 40'a yakın oy aldığını ama bu seçimlerde daha fazlasını istediğini söyledi.Bir tarafı baraj, bir tarafı orman olan Sultangazi'nin, taş ocaklarının pisliği içinde boğulmasını istemediğini dile getiren İmamoğlu, en büyük yaşam vadilerinden birini Sultangazi'ye yapacağını dile getirdi.Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'de mülteci sorunu olduğunu aktararak, "İstanbul'da yaşanan bu mülteci sorunu Türkiye adına iyi yönetilmemiştir. Dünyada mültecilerin nasıl misafir edileceğinin kuralları vardır. Biz, mazlumun yanında durmayı severiz. Bu bizim milli ruhumuzda ve gerçekten geleneklerimizde vardır. Ancak bütün şehirlere milyonlarca mülteciyi plansız dağıtmak doğru değildir. 60-70 bin mülteci Sultangazi'de yaşıyor. Mülteci sorunu, onları yok saymak anlamına gelmez. Çocukları ve kadınları, maruz kaldıkları tehditlerden korumaya varız. Bunların yanındayız. Uluslararası alanda bu sorunu anlatmaya, Türkiye'nin yalnız bırakılmaması konusunda propaganda yapmaya hazırım. Günün sonunda, kendi ülkelerine dönmeleri şarttır. Bunu, hep birlikte sağlayacağız." diye konuştu."Alın teriyle para kazananın başımızın üzerinde yeri var"İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde, çalışanlara miting yaptırıldığını savunan İmamoğlu, şunları kaydetti:"Duyuyorum ki önümüzdeki hafta İBB, billboardlarda israf yaparak, aleyhimize propaganda yapacakmış. ya bir hafta kaldı. 8-9 gün kaldı. Parayı boşa harcamayın. 24 Haziran'da Sultangazililer ile hep birlikte Saraçhane'de olacağız. Bu yapılan anlamsız ve kötü işler, devletin bazı kurumlarının ve yöneticilerinin bu sürece, bu şekilde yaklaşması kötü. Buradan İBB'nin 82 bin çalışanına sesleniyorum. Diyorum ki aranızdaki 3-5 insana sakın fırsat vermeyin. Geliyoruz. 82 bin çalışanımızı da rahat ettireceğiz. Alın teriyle para kazananın emeğine asla sıkıntı vermeyiz. Onların başımızın üzerinde yeri var."