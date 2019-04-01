İmamoğlu 9'uncu Kez Kameralar Karşısına Çıkıp Kazandığını Söyledi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 04:34'te yeni bir açıklama yaparak, "Şuanda girişi yapılmayan sadece 7 sandık vardır; şahsıma çıkan oy 4 milyon 167 bindir. Rakibimle aradaki far 27 bin 919'dur." dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"YURT DIŞINA KARŞI BİZİ MAHCUP BIRAKIYORSUN"

Bu İstanbul'daki 16 milyon vatandaşın sırtımızdaki yüküdür. 5 saattir Anadolu Ajansının veri girmediğini üzülerek söylüyorum. 5 saattir veri girmemesiyle Türkiye demokrasi tarihine bir iz bırakmıştır. Türkiye demokrasi tarihinde hiçbir zaman unutulmayacaktır. Yurt dışına karşı bizi mahcup bırakıyorsun. Tüm yetkilileri göreve davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı'nı dinledik. Ben kendilerinin de yetkilileri göreve çağırdığını düşünüyorum. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bir oya bile sıkıntı gelsin istemiyoruz. Mücadelemiz budur ve nettir. Partililer görevine devam edecekler.

OY ORANI AÇIKLADI

Şuanda girişi yapılmayan sadece 7 sandık vardır; şahsıma çıkan oy 4 milyon 167 bindir. Rakibimle aradaki far 27 bin 919 dur. Dolayısıyla Anadolu Ajansının açıklama yapmamasına karşın Türkiye'yi bilgilendirme sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz.

İmamoğlu bir önceki açıklamada ise, "31 bin 186 sandıktan 30 bin 86'sı sistemimize girildi. Girilmeyen 100 sandık vardır. Bir sandıkta 300 civarı oy vardır. Yüzde 85 civarı geçerli oy vardır. Aramızdaki fark 29 bin 408'dir. Biz öndeyiz. 4 milyon 155 bin 966 bizim sistemimizde benim aldığım oy. Rakibim 4 milyon 126 bin 558 oy aldı." dedi.

"AA GÖREVİNİ YAPMADI"

İmamoğlu, Anadolu Ajansı ile ilgili yaptığı açıklamada ise, "AA görevini yapmamıştır, kınıyorum. 3 saati aşkın süredir AA bilgi geçmiyor. Anadolu Ajansı görevini yapmayarak vazifsini yerine getirmemiştir. Kınamamı tekrarlıyorum.

Bu bağlamda yine ben AA yetkililerine ve AA'dan sorumlu olan kurumları göreve çağırıyorum. Toplumu mağdur etmeye kimsenini hakkı yoktur. Türkiye'nin hiçbir kamu kurumu siyasallaşamaz. AA'yı tekrar kınıyorum." ifadelerini kullandı.

"İMAMOĞLU KAZANMIŞ GÖRÜNÜYOR"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak saat 03:57'de yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu seçimleri kazandığı kesinleşmiş görünüyor. Umarım Anadolu Ajansı ve YSK'da biran önce açıklar." dedi.