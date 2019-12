İmamoğlu açıkladı: Adalar'a faytonların yerine elektrikli araçlar geliyor

Adalar'daki at ölümlerini protesto eden bir grup hayvanseverin İBB önünde başlattığı eylem devam ediyor. Eylemciler saat 19.00 sıralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü.

İMAMOĞLU'YLA GÖRÜŞEN HAYVANSEVER ADLAR ÇALIŞTAYINI ELEŞTİRDİ

Eylemcilerden Zülal Kalkandelen, geçtiğimiz ay Adalar'da yapılan ulaşım çalıştayını eleştirdi. Çalıştaya alınmadıklarını söyleyen Kalkandelen "Orada bizlerin görüşleri dile getirilmesine rağmen sonuçta çalıştay raporuna eklenmedi, görüşlerimiz. Zaten ben bu çalıştayın sonucunun önceden belli olduğunu yazmak durumunda kaldım. Hayvan canı her şeyden önce gelir. Bu da bir gelenek olmuş kimisi için. Adanın simgesi olmuş. Ama biz de diyoruz ki bazı simgeler, bazı gelenekler zaman içinde değiştirilmeli. Çünkü toplumlar ancak böyle uygarlaşabilir. Siz göreve geldiğinizde herkes için daha yaşanabilir bir kent vaat ettiniz. Biz hayvanlar için de iyi olacağını düşündük. Çünkü siz hayvan hakları taahhütnamesini de imzaladınız. 'Kaldıracağım' dedeniz. Biz inandık, bekledik. Orada atlar ölmeye devam etti" diye konuştu. Kalkandelen, 12 Temmuz'dan bu yana randevu taleplerinin de hala beklediğini söyledi.

"BEN GELİR GELMEZ KALDIRACAĞIM DEMEDİM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise faytonların kaldırılmamasıyla ilgili eleştirilere yanıt verdi. İmamoğlu, "Ben ne söylediğimi biliyorum. Bir daha dinleyin. Ben gelir gelmez kaldıracağım demedim. Adalar'daki konuşmamı lütfen dinleyin. O zaman bile tarafları dinleyeceğiz dedim. Vicdanen bu sürecin böyle de gitmeyeceğini biliyoruz. Bu minvalde bir konuşmam oldu. Ben orada yapılan işin yüzde 90'ının da yanlış olduğunu tespit ettim. Günün sonunda arkadaşlarım aslında bu sorunun çözümünde sona yaklaştılar. Talihsiz bir süreç yaşıyoruz. Hastalık yaşıyoruz" diye konuştu.

"TÜMÜYLE BU İŞ İBB KONTROLÜNDE OLUYOR"

Taşımacılıkla ilgili sürecin yüzde 90 oranında planlandığını söyleyen İmamoğlu, "Tümüyle elektrikli araçlarla bu süreci çözeceğimizin alt yapısını oluşturduk. Arkadaşlarım, yaklaşık 2 - 2 buçuk aydır araç modelleriyle ilgileniyor. Yük taşınmayacak. Eşya taşımayacak. Eğim çıkmayacak... Bu şekilde simgesel rota içinde olacak. Bu bir öneri. Siz kabul etmeyebilirsiniz. Sizi tabii mutlu edemeyebilir. Bu öneriyi bana somut getireceksiniz. Rota neresi. Hayvanlailgili nasıl bir denetim. Hayvan dahil, araçlar dahil hiçbir şahıs muhatabı kalmıyor. Tümüyle bu iş İBB kontrolünde oluyor. Aracı, şoförü, fayton sürecini de yönetecek İBB'nin birimi. Şahsa, ahıra emanet edilmeyecek veterinere kadar. Bu mekanizmanın alt yapısını oluşturuyorlar. Yüzlerce faytoncuyla da görüşüyoruz. Onları oradan çekip aldığımızda biz onlara ne vereceğiz. Maddi, manevi biz onları yok sayamıyoruz, sayamayız da. Böyle bir süreci büyük oranda tamamladık. Bu süreci önümüze getiren de o çalıştay" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Büyükada'da faytondan dolayı halk arasında at vebası(ruam hastalığı) olarak bilinen salgın hayvanlara yayıldı. Bunun üzerine 81 at itlaf edildi, adaya hayvan giriş çıkışı durduruldu.

İstanbul Büyükada'da faytona koşulan "ruam" hastalığına ilişkin Adalar Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapılmıştı. Halk arasında "at vebası" olarak bilinen hastalığa ilişkin açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

İlçemizde bulunan bütün tek tırnaklılar (At, Merkep, Katır), ilgili mevzuatı gereğince yılda iki kez olmak üzere ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde sağlık taramasından geçirilmektedir.

Bu yıl sonbahar mevsiminde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüz tarafından tek tırnaklıların sağlık taramasından geçirilmesi ve yapılan tahliller sonucunda, Büyükada'daki bazı atlarda Ruam hastalığı tespit edilmiştir.

At, merkep, katır gibi tek tırnaklı hayvanlarda görülen Ruam hastalığının tedavisi ve aşısı bulunmadığından, hastalık tespiti yapılan hayvanların ilgili mevzuat gereği itlaf edilmesi gerekmektedir.

81 AT MEVZUATA GÖRE İTLAF EDİLDİ

Bu nedenle tahlil sonuçları kesinleşen ve tedavisi bulunmayan hastalığa yakalandığı tespit edilen 81 adet at, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca itlaf edilmiştir. Tahlil sonuçları kesinleşmeyen tek tırnaklıların işlemleri ise devam etmektedir.

FAYTONLAR AT KOŞULMASI 3 AY SÜREYLE DURDURULMUŞTU

Büyükada'daki at vebası salgınından dolayı 81 at itlaf edilmişti. Yaşanan üzücü olay sonrası İstanbul Valiliğinden açıklama yapılmıştı. Vali Ali Yerlikaya, "Adalar'da faytonlara at koşulması 3 ay süreyle durduruldu" dedi.