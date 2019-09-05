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İmamoğlu "İsrafı ispatlayacağım" demişti, yüzlerce araç gece yarısı Yenikapı'ya getirildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'nda toplayacaklarını belirtmişti. Dün gece yarısından itibaren yüzlerce araç Yenikapı'ya getirildi.

05.09.2019 08:52

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi yaptığı açıklamada, AK Parti döneminde ihtiyaç fazlası kiralanan yüzlerce aracı, israfın kanıtı olarak Yenikapı Meydanı'nda toplayacağını söylemişti.

Bu sözlerin ardından şu ana kadar bir açıklama yapılmazken, dün gece yarısı Yenikapı Meydanı'na yüzlerce araç getirildi.

"BEN, BİR ARADA GÖRMEYİ SEVERİM"

İmamoğlu, 23 Haziran seçiminden önce gündem olan belediyenin makam araçlarıyla ilgili konuşmuş, ''Makam araçlarını bir araya toplayıp sergileyecek misiniz'' sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Ben, bir arada görmeyi severim. Parça parça uğraşamıyorum. Bir araya toplayıp bakacağız. Çaya şeker atmayı öyle bırakmıştım. Yıllar önce günde 20 çay içiyordum. Biri, '20 tane şeker biriktiriyorsun bir tabağa. Bir tabakta görünce ne kadar kötü' demişti. O gün şekeri bırakmıştım. Araçları bir araya toplayacağız. Belki de bizim canımızı sıkacak, moralimizi bozacak. Kullananlar bile, 'Yok ben kullanmadım, evime otobüsle gidiyorum' diyecek. Dolayısıyla o görüntüyü görmem lazım."

AÇIKLAMA YAPILMADI

Bunun İmamoğlu'nun talimatıyla yapıldığı ileri sürülürken, konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın konuyla ilgili yaptığı paylaşım şöyle:

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in paylaşımı:

İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, AK Parti, Politika, Ekonomi, Güncel

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