İmamoğlu, Açılışta Birlik Ve Beraberlik Mesajları Verdi

UNESCO tarafından 26. Gastronomi Şehri ilan edilen Hatay'ın, ödüllü mutfağının ve kültürel zenginliklerinin sergilendiği "Hatay Gastronomi Günleri" başladı. Beylikdüzü Belediyesi desteğiyle HATİAB-Hatay İş Adamları ve Bürokratları Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte, bölgenin birbirinden lezzetli ürünleri ve kendine özgü kültürü İstanbul halkıyla buluştu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açılışını gerçekleştiği lezzet şöleninde, Künefe'den Tepsi Kebabı'na, Kağıt Kebabı'ndan Kabak Tatlısı'na kadar birbirinden lezzetli ürünler ve Hatay'ın gastronomi farkındalığı etkinliğe katılan vatandaşlara yansıtıldı. Cumhuriyet Meydanı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen etkinliğe; CHP Milletvekili Gökhan Zeybek, CHP İl Sekreteri Hüseyin Aksu, CHP Eski Milletvekili Süleyman Çelebi, HATİAB Genel Başkanı İbrahim Güder, Prof. HATİAB Yüksek İstişare Başkanı Dr. Sefa Saygılı, HATİAB Derneği kurucularından Opr. Dr. Hüseyin Urlu, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"BU ÜLKENİN TÜM LEZZETLERİ VE HER KÖŞESİ BİZİM"

Açılışta yaptığı konuşmasında Hatay'ı tarihin derinliklerinden gelen dünyanın ilk yerleşkelerinden biri olarak tanımlayan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; "Hatay'daki hoşgörü, kavramların bütünlüğü ve tüm inançların bir arada yaşaması hem Türkiye'ye hem de dünyaya çok güzel mesajlar veriyor." ifadelerini kullandı. Konuşması sırasında birlik ve beraberlik mesajları da veren Ekrem İmamoğlu; "Bu ülkenin tüm lezzetleri ve her köşesi bizim. Hayatın lezzetlerini tadalım. Bu yüzden hemşehri derneklerinin attığı adımların bizi birleştiren adımlar olması gerekir ayrıştıran değil. Türkiye'de ayrımcılığı çağrıştıran tüm unsurları zihnimizden silerek, bu ülkenin her köşesini kendi değeri kabul edip ona sımsıkı sarılan bir topluluk olmak zorundayız. Tam da İstanbullu olmak böyle bir şey işte. Her renk bizim coşkumuz ve lezzetimiz. Bu kentin hassasiyetlerini korumalıyız. Bu şehrin tüm değerlerine sahip çıkmak zorundayız. Bugüne kadar Beylikdüzü'nde bunu temsil etmeye çalıştık." şeklinde konuştu.