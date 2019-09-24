İmamoğlu, AK Parti'nin kalesinde aday olan ismi ödüllendirdi

23 Haziran yerel seçimlerinde CHP'nin Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı olan Ayhan Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na getirildi. Koç, kritik görevi bugün resmen devraldı.

AK PARTİLİ BAŞKANIN YARDIMCILIĞINI YAPMIŞTI

AK Parti'nin İstanbul'daki kalesi Sultanbeyli'de bir dönem mevcut başkan Hüseyin Keskin'in de yardımcılığını yapan Ayhan Koç, CHP'den gelen teklifle AK Parti'den istifa eden Koç, Sultanbeyli adayı olmuştu.

Koç'a görevi Süleyman Ecrin devretti

YÜZDE 44 FARKLA KAYBETMİŞTİ

23 Haziran'da Sultanbeyli'den CHP adayı olan Ayhan Koç, seçimi yüzde 44 farkla kaybetmişti.

AYHAN KOÇ KİMDİR?

1965 Erzurum Horasan doğumlu olan Koç, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 1994 yılında Horasan'da doktorluk görevine başladı. Yaklaşık 5 yıl burada görev yaptı. 1999 yılında Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne tayin oldu. 2007 yılında devlet memurluğundan istifa ederek, Sultanbeyli'de özel bir hastanede göreve başladı.

2014 yılına kadar burada görevine devam etti. 2009 ve 2014 yıllarında Sultanbeyli Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi. 2014-2016 arası Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise CHP Sultanbeyli Belediye Başkan adayı oldu.