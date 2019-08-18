Haberler» Güncel» Haber

İMAMOĞLU AKOM'U ZİYARET ETTİ

18.08.2019 11:57 İMAMOĞLU AKOM'U ZİYARET ETTİ


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:40   14 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı
13:40   Kılıçdaroğlu'nun Doğu Akdeniz açıklamasına tepki
13:39   Sağlık hizmetleri bayram boyunca hız kesmedi
13:38   İmamoğlu, Üsküdar'da çöken yolda incelemelerde bulundu
13:38   Çanakkale'de 330 kaçak göçmen yakalandı
13:38   Çanakkale'de 330 kaçak göçmen yakalandı
13:37   Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü ölümden döndü