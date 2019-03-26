İmamoğlu: "Ankara'dakiler Bizi Alkışlayacaklar, Helal Olsun Diyecekler"

Kaynak: İHA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehirde bu ülkede seçime girebilen herkes seçilmeyi hak etmiştir. Kimse kimseye dokunamaz, ya seçime sokmayacaksın, ya da seçim girdikten sonra gereksiz yere kimseyi tehdit etmeyeceksin. Ankara'dakilerde bizi alkışlayacaklar, helal olsun diyecekler" dedi.31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını Anadolu Yakasında sürdüren Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir'deki bir dizi programların ardından Sancaktepe'ye geçti. İlçedeki bazı mahalleri seçim otobüsüyle gezen İmamoğlu, seçim turunun ardından Yenidoğan Mahallesine gelerek kendisin bekleyen binlerce insana hitap etti."Ankara'dakiler bizi alkışlayacaklar, helal olsun diyecekler"Yenidoğan Mahallesinde coşkulu kalabalığa hitap eden CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir sürü karalama var, 2-3 gündür, şu olacakmış, bu olacakmış seçilirse ne olacakmış falan filan. Bu şehirde bu ülkede seçime girebilen herkes seçilmeyi hak etmiştir. Kimse kimseye dokunamaz, ya seçime sokmayacaksın, ya da seçim girdikten sonra gereksiz yere kimseyi tehdit etmeyeceksin. Bana diyorlar ki 1 Nisanda ne olur, bende diyorum ki 1 Nisan'da ben 16 milyon insanıyla kocaman bir miting yapacağım. Ankara'dakilerde bizi alkışlayacaklar, helal olsun diyecekler" dedi."Bu seçimin kaybedeni yok, 16 milyon insanımız kazanacak"Kutlama yapılmamasını yineleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "Pazar günü seçim bitecek ve bittiği gün akşam, ben televizyonlara çıkacağım size haber vereceğim. Bu akşam itibariyle kaybedeni yok İstanbul'da 16 milyon insanımız kazandı diyeceğiz. Herkes kazandı. Kutlama, kornalar çalma, aşırılık istemiyoruz. Diyoruz ya bu seçimin kaybedin yok. Ben diyorum ya bir kişi bile incinirse benim kalbim kırılır. Ben çünkü pazartesi günü herkesle kucaklaşmak istiyorum. Kim ne dersen desin kim ne yaparsa yapsın, biz yeni bir dönem başlatacaksak, bunları yapmamız lazım" diye konuştu."Biz bu şehre barış, huzur getireceğiz"İktidara devlet adamlığı görevine davet eden İmamoğlu, "Biz bu şehre barış, huzur getireceğiz. Pazar günü akşam kimseyi üzmeyeceğiz. Bu arada devletin görevlileri iktidara sesleniyorum. Devlet adamlığı diye bir kavram var. Devlet adamlığı gerektiğinde tüm tedbirleri alan, güzel konuşan ve bu dilden asla ayrılmamak demektir. Ben o kötü dili bırakmalarını ve devlet adamlığı görevine davet ediyorum. Pazar günü seçimin hazırlıklarını yapsınlar. Milletimize güzel mesajlar versinler ve desinler ki biz bütün güvenlik tedbirlerini aldık hiçbir sıkıntı yok desinler" şeklinde konuştu. - İSTANBUL