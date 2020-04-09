İmamoğlu bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında Kovid-19 salgını sonrası başlayan bağış tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Başkan İmamoğlu, bağış yasağını dinlemeyen kişi ve kurumlara soruşturma açılmasını öngören İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilgili olarak "Soruşturma açmak istiyorsanız, Ekrem İmamoğlu burada" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, TV 100 ekranlarına telekonferans yöntemiyle konuk oldu. Sokağa çıkma çağrısını yineleyen İmamoğlu, İstanbul'un riskinin yüksek olduğunu belirterek, "Türkiye genelinde olmasa bile İstanbul'da uygulanmalı" dedi.

"TOPYEKÜN YASAK GEREKİYOR"

İmamoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul, ilçe ilçe karantinayla bir çözüme ulaşamaz. Topyekün bir sokağa çıkma yasağı gerekiyor. Bilim Kurulumuzun da önerisiyle en az 2 hafta İstanbul'a bir tecrit süreci yaşatılmalı. Bu şart. Dünya çapında da bizim ölçeğimizde şehirlere baktığımızda, hepsi 'sıkı tedbirler almalıydık' diye bizi uyarıyor."

BAĞIŞ TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEMDE

İmamoğlu, şu şekilde devam etti: "Biz vatandaşımızdan bağış almıyoruz mu sanılıyor? Elbette alıyoruz. Bu yasal olarak bize tanımlanan bir şey zaten. Her yerde söyledim: Vakıfbank ve birkaç banka daha usülsüzlük yapmıştır. Yasal yollara başvurduk. Soruşturma açmak istiyorsanız, Ekrem İmamoğlu burada. Açın, hesap versin. Erdoğan'ın kurduğu İstanbul Vakfı var. Biz onu da kullanmak için Valiliğe başvurumuza yaptık. Bu vakfı aktif hale getirmek istiyoruz. Sabırla Valiliğin imzasını bekliyoruz. Hiç kimse bizi yardımlaşma hızımızdan vazgeçiremez. Her gün binlerce aileye yardım yapıyoruz."