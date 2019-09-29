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İmamoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliğindeki AFAD Toplantısı'na katılmadığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Suskunluğumun iki sebebi var: Bir tanesi bu depremin önüne geçmemesi ile ilgili direncim ve ısrarım. İkincisi de devlet terbiyem, devlet adamlığı terbiyemdir.

29.09.2019 15:32İmamoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valiliğindeki AFAD Toplantısı'na katılmadığı yönündeki tartışmalara ilişkin, "Suskunluğumun iki sebebi var: Bir tanesi bu depremin önüne geçmemesi ile ilgili direncim ve ısrarım. İkincisi de devlet terbiyem, devlet adamlığı terbiyemdir." dedi.
İmamoğlu, Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'daki deprem konusu dahil, güncel meseleler hakkında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul Valiliğinde düzenlenen AFAD Toplantısı'na katılmadığı yönündeki tartışmalara dair görüşlerini açıklayan İmamoğlu, "Suskunluğumun iki sebebi var: Bir tanesi bu depremin önüne geçmemesi ile ilgili direncim ve ısrarım. İkincisi de devlet terbiyem, devlet adamlığı terbiyemdir. Herkesin de bu hassasiyetle davranmasını beklerdim. Ama olmadı. Üzülüyorum." diye konuştu.
Bu sürecin kapanmasını istediğini kaydeden İmamoğlu, "Konu da kapansın. Siyaseti unutalım. İşimize bakalım. Bu şehrin insanlarının bizden beklentisi var. Deprem ile ilgili sürece dair, insanların bizden eylem planı, hareketlilik beklentisi var. İnsanlar şu anda on binlerce binada, sıkıntılı binalarda ya yaşıyor ya da yaşamaya çalışıyor. Bunları çözmemiz lazım. 20 sene geçti 1999 depreminden bu yana. Konumuz bu olmalı. Ama görüyorum ki, devleti yöneten bir kısım insan, sürece böyle bakıyor." ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un önceliğinin depreme karşı alınacak önlemler olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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