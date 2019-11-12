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İmamoğlu başkan olunca AK Partililer Fatih Terim Stadı'nın Bakanlığa devri için harekete geçti

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından Meclis'te çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti grubu, İBB mülkiyetindeki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun 25 yıllığına Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredilmesi için harekete geçti.

12.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:41

İBB Meclisi'nin kasım ayı oturumlarının ilk bileşiminde, seçim sürecinde tartışılmaya başlanan İBB'ye ait bazı arazilerin ilçe belediyelerine ve bakanlıklara tahsisine ilişkin ilk girişim yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde ilçe belediyelerinin İBB'den istediği arazi tahsisi taleplerini değerlendirmek üzere kurulan tahsis komisyonu çalışmalarını tamamladı.

Yaklaşık 4 aydır çalışan komisyonda tüm partilerin ortak kararı ile ilçe belediyelerinin fiili olarak kullandığı alanların İBB'ye ait olması nedeniyle yaşanan hukuki sorunlar çözüldü. Hazırlanan tahsis teklifleri gündeme alınarak ilgili komisyonlara sevk edildi. Tahsis kararlarının perşembe günü gerçekleştirilecek ikinci oturumda oya sunulması bekleniyor.

AK PARTİ GRUBU TEKLİF SUNDU

AK Parti grubu, İkitelli'deki Başakşehir Fatih Terim Stadyumu ve üzerindeki müştemilatın 25 yıllığına Gençlik ve Bakanlığı'na devri için teklif sundu.

Sözcü'nün haberine göre; Yaklaşık 127 dönümlük alan sahip olan parseldeki stadyum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi 1. Başkanvekili AK Partili Göksel Gümüşdağ'ın başkanlığını yaptığı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü tarafından kullanılıyor.

Yine AK Parti'nin önerisi ile İBB'ye ait Güngören'deki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi, Esenler'deki Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi, Sultanbeyli'de belediye binanın yanındaki zeminaltı otopark ile Sultanbeyli Kültür Merkezi, Bağcılar'daki Mahmutbey Stadyumu, Gaziosmanpaşa'daki Barbaros Hayrettin Paşa Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi, Güngören'deki Güneştepe Spor sahası ve parkının ilçe belediyelerine tahsisi gündemde. AK Parti grubu ayrıca mülkiyeti İSKİ'ye ait yaklaşık 60 dönümlük Alibeyköy tenis kortları ve çevresindeki parkın da Eyüpsultan Belediyesi'ne tahsisini istedi.

BAŞAKŞEHİR'E VERİLEN SPONSORLUKLARI ELEŞTİRMİŞTİ

Başakşehir'in belediyeden aldığı yardımların çok tartışıldığı ve İmamoğlu'nun da bu konu hakkında "İBB başkanının işi futbol kulübü kurmak değil; hele hele İstanbul'da iseniz gururla yanında olacağınız Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanında olmak. Ayrıca 16 milyon insanın toplumsal spor bilincini geliştirmek olacaktır" demişti.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN SPONSORLARI

Başakşehir Başkanı olan Göksel Gümüşdağ aynı zamanda İBB Başkanvekili.

Başakşehir altyapı takımlarına forma reklamını veren İGDAŞ ve Halk Ekmek İBB'ye bağlı kurumlar.

3. havaalanı inşaatında yüklenici firma pozisyonundaki Kalyon İnşaat Başakşehir'in resmi destekçisi.

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İmamoğlu başkan olunca AK Partililer Fatih Terim Stadı'nın Bakanlığa devri için harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Başakşehir, AK Parti, Politika, Spor, Ekonomi


HABER YORUMLARI (6)
ADINIZI YAZIN YANLIZ KURT:ne istanbul ne rant mış arkadaş bunlar ömür billa istanbulu yiyeceklerini sanmışlar herhalde inadına imamoğlu
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M.ÇEK:Bu ne ilkel bir zihniyet! Ne olacak yani kimde olursa olsun. Kim yaparsa yapsın önemli olan halka hizmet değil mi? Hani ''halka hizmet hak ka hizmet'' ti. Acaba orası para basıyordu yediniz şimdi aman başkaları yemesin telaşı mı bu
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3 3
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SFD:bidahaki seçimdede oy felan yok size
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6 3
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GERİCİ:Allah hepinizin belasını versin. Bunların derdi vatana hizmet değil, anca ekmek kapılarının kapanmaması. Yüz karası herifler. Biz seçmişiz adamı kardeşim, bu kadar milyon insan oy vermiş. Allah belalarını versin!
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11 4
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KAYSERİ38:neden öyle birşey istediler biz çok rant sağladık ama CEHAPE sağlamasın diye düşündüler galiba
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8 2
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ANTİ YABANCI:işte gerçek yüzünüz bu, böyle yapmaya devam edin ki, diğer yüzünüz iyice ortaya çıksın. . .
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15 2
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