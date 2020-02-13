İmamoğlu, Bayrampaşa'daki Atatürk heykelini "değiştirin" dedi

Ekrem İmamoğlu, bugün Bayrampaşa ziyaretinde Bayrampaşa Belediyesi'nin önünde bulunan meydanda yer alan Atatürk heykelini beğenmedi. İBB Başkanı, bronzdan yapılan Atatürk heykelinin meydana konulmasını söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI KAPIDA KARŞILADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyesi ziyaretlerine Bayrampaşa ile devam etti. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner tarafından, belediye binası girişinde karşılanan İmamoğlu, Aydıner'in İstanbul'un en deneyimli belediye başkanlarından biri olduğunu belirterek, "Bayrampaşa'da iş birliği yapacağımız hangi konular var, hızlı hareket etmemiz gereken hususlar neler? Bu kapsamda uyumlu bir çalışmayı hedefliyoruz. Başkanımız; ön gördüğü, geçmişten bugüne var olan işler ve bundan sonraki hedeflerinde iş birliği açısından İBB gündeminde olması gereken konuları bize aktaracak" dedi.

ATATÜRK HEYKELİ TALİMATI

İmamoğlu ve Aydıner, ekipleriyle birlikte, konuşmaların ardından sunumun yapılacağı salona geçti. Sunumun ardından ilçede saha gezisine çıkan her iki Başkan, Bayrampaşa Belediyesi önündeki meydan düzenlemesi ve zemin altı otopark inşaatında incelemelerde bulundu. İmamoğlu, belediye önündeki meydan düzenlemesinin zemin kaplamasını beğenmedi. Müteahhit firma yetkilisine, "Ben de inşaatçıyım. Böyle hak ediş olmaz" diyen İmamoğlu, zeminin yenilenmesini istedi. İmamoğlu, meydana konulan ve elyaf malzeme kullanılarak yapılan Atatürk heykelinin de bronz olarak değiştirilmesi talimatını verdi. İmamoğlu, "Elyaf bronza dönüşsün. Dinamik bir nüfusu var, gençliği yansıtan bir çalışma yapılabilir" dedi.