İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesindeki 6,5 milyonluk zararın nedenini açıkladı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın Millet İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'ya yönelik Beylikdüzü Belediyesinde 6,5 milyonluk kamu zararı oluşturduğu ve yargılandığı söylemine İmamoğlu'ndan yanıt geldi. İmamoğlu söz konusu zararın, belediye çalışanlarına vermiş olduğu maaşın belirlenen tavan ücretin üzerinde olduğundan dolayı kaynaklandığını söyledi.

İmamoğlu konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"LÜKS ARAÇLAR VE USULSÜZ TAHSİSLERDEN DEĞİL"

"6,5 milyonluk bahsedilen zarar, çalışanlarıma vermiş olduğum tavan ücretin üstündeki rakamdan dolayı. Yani ben Beylikdüzü Belediyesinde çalışanları düşündüğüm için Sayıştay'da sorgulanıyorum. Yani lüks araçlar veya usulsüz tahsislerden vs. değil. Belgesi burada. Ben unutmuştum, bu hatırlatması için de sayın Yıldırım'a yürekten teşekkür ediyorum. En azından İBB'nin 82 bin çalışanı nasıl bir belediye başkanı geldiğini en iyi şekilde hissedecekler, sayın Yıldırım sayesinde."