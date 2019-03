İmamoğlu Beylikdüzü'nde Kanaat Önderleriyle Buluştu

Kaynak: DHA

Onur MERİÇ/İSTANBUL DHA-CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında, Beylikdüzü Yakuplu Sosyal Tesisleri'nde kanaat önderleriyle kahvaltıda buluştu. Toplantıya CHP Beylikdüzü Belediye başkan adayı Mehmet Murat Çalık ve Beylikdüzü CHP İlçe Başkanı Taşkın Özer de katıldı.Burada konuşan İmamoğlu, "Bu kenar ilçe nedir? Ben anlamış değilim. Dedim ki, 'Nereden baktığınız önemli.' Biz buradan bakınca başkaları kenarda görünüyor ama hiçbir ilçemiz kenarda görünmüyor. Sizinle çok güzel işler ve ilişkiler biriktirmişiz. Çok azdır, insanlar gözleriyle konuşabilsin. İlişkilerimizde gözlerimizle konuşabilecek kabiliyete erişmişiz. Bu, herkese nasip olmaz. Arkamda gücünüzü hissediyorum. İyi ki varsınız" dedi.İmamoğlu konuşmasına şöyle devam etti:"Çocuklarla, gençlerle, kadınlarla konuşurken kurduğum diyaloglar ve samimiyetten sorumluluk alarak konuştum. Umut ediyorum az hata yapmışımdır. İnşallah kimsenin kalbini kırmamışımdır. Ola ki farkında olmadan, bu 3,5 ay içinde bir kişinin bile kalbini kırmışsam sözlerimden dolayı, özür diliyorum. İstanbul'un 39 ilçesi de asil. Her ne kadar birilerinin gözünde biz, kenar ilçenin vatandaşları olsak da bu güzel İstanbul'un 39 ilçesini de eşitlemeye geliyoruz. Hiç birini dışarda bırakmayacağız. Bilin ki 31 Mart'ta gerçekten yeni bir dönem başlıyor. Her birinizden yeni şeyler öğrenen, toplumun her kesimine saygı duymayı içselleştiren bir kardeşiniz, hemşeriniz, komşunuz bunu tüm İstanbul'a yaymak üzere İBB Başkanı oluyor, haberiniz olsun."İmamoğlu, daha sonra yine Beylikdüzü'nde "Erzurumlular Buluşması"na katıldı.