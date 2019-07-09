İmamoğlu'ndan canlı yayında iddia: Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markası değiştirilmiş

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Best FM'de canlı yayın konuğu oldu. İBB'deki planlarına ilişkin açıklamalar yapan İmamoğlu, "Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markası değiştirilmiş. Sözüm ona bir alt marka alınmış." dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markası değiştirilmiş. Sözüm ona bir alt marka alınmış.

"Ben genel sekreterim. İstifa ettim" iştiraklerden de edin kardeşim.

MÜLTECİ SORUNU

Mülteci sorunu Türkiye'de yönetilememiştir. Tabiri caizse serbest. Saldım çayıra mevlam kayıra derler ya böyle. Siz 3.5 milyona yakın göçmeni her yere dağıttınız. İstanbul'da kayıtlı rakamlara göre 600 bin kayıtlı olmayana göre 1 milyona yakın. O insanlara yazık. Şu anda gerçekten zor durumda olan göçmenleri var İstanbul'un. Çocuk evlilikleri görüyorum, dilencilik yapanları görüyorum.

Önce Suriyelilerin insanca yaşam koşulunu sağlayacağız. Kurumlarla işbirliği yapacağız. Çalışıyor ve yardım alıyorlarsa bu yanlış. En büyük sorun kayıt dışı çalışan Suriyeliler.

DEPREM

Deprem, görünmeyen en büyük tehdit. Dolayısıyla ben depremin çok hızlı çözümü için çalışacağımızın sözünü vermiştim ve başlayacağız. Keşke akşamdan sabaha her şey düzelse ama çalışmamız lazım.

İnsanların deprem anında ne yapacağını planlamamız lazım. Bu en büyük acil eylem planımız bizim.

Okula gidiş saati, toplu taşıma araçlarının önceliği, servis saatlerinin öncelenmesi bütün bunlarla ilgileniyoruz. Taşımacı kuruluşlarla beraber çözeceğiz. Günün en yoğun saatinde Şişli'de yük indirirsen bütün şehri kilitlersin.