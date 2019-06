İmamoğlu "Biz hizmet etmeye geliyoruz"- İSTANBUL

Kaynak: AA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu şehrin nimetlerini, ekonomisini herkesle, 16 milyon insanla paylaşacağız. Siyasi partiler araçtır, hizmet için araçtır. Biz hizmet etmeye geliyoruz. Bazıları için siyasi partiler amaç olabilir, bizim için araç. Şu bebeğe, şu genç kızımıza, çocuklarımıza, şu şehrin milyonlarca çocuğuna hizmet etmeye geliyorum." dedi.Esenyurt Meydanı'nda vatandaşlara seslenen İmamoğlu, demokrasiye sıkıntı veren bir avuç insanın, kendisini insanlardan koparmak istediğini savundu."Çok güçlü geliyoruz. Milletçe, halkımızla beraber geliyoruz." diyen İmamoğlu, şunları söyledi:"Sorunlarınızı, sıkıntılarınızı biliyorum. Çözüm olmaya geliyoruz. En önemli sorun, işsizlik. Onu da biliyoruz. Yakın çevresinde çocuğu, genci, yakını işsiz kim var desek, hepiniz el kaldırırsınız. İstanbul'da neredeyse 3 gençten biri işsiz. Açlık sınırının altında yüz binlerce insanımız var. Biz, bu şehrin ekonomisini düzeltmeye, bu şehirde işsizlere iş bulmaya geliyoruz. Biz, bu bir avuç insana yalvardık. Bir avuç insan. Bazen YSK'da, bazen siyasette bir avuç insan oluyorlar. Onlar için varsa yoksa, kendi yakın çevresi, ailesi, eşi dostu. Biz öyle bakmıyoruz. Size, bu millet 2023'e kadar yetki verdi. Gidin ekonomideki sorunları çözün, işsizliği çözün. Biz de İstanbul'daki sorunları çözelim. Anlatamadık."Yoksullukla ilgili projelerinin de olduğunu sözlerine ekleyen İmamoğlu, "Hane halkının daha mutlu olabilmesi için gıda, eğitim destek paketlerimiz var. Her yurttaşına yardımcı olacak, bu şehrin nimetlerini bu şehrin insanına dağıtacağız. Onlar, inatla, ısrarla diyor ki, 'Hayır biz, bu şehrin nimetlerini bir avuç insana dağıtacağız.' Bu fırtınaları ondan koparıyorlar. Bu ülkede neredeyse 8 milyon işsiz var. Bu ülkenin evlerinde tencere kaynamıyor. Onlar gitmiyor ama bu kardeşiniz, pazar pazar dolaşıyor. Herkesle konuşuyor. Beni, pazarcı da tanır, pazarlardaki hanımefendiler de gençler de tanır. Onlar pazara gidemezler, fiyatlarla yüzleşemezler. Çocukların o sıkıntılarını göremezler. Çünkü halktan koptular. Üretemiyorlar. Bundan emin olun." diye konuştu.İmamoğlu, vatandaşlarla birlikte düşünmeye, üretmeye ve "Sizlerin tenceremiz boş feryatlarını duymaya geliyorum" ifadelerini kullanarak, "Bu şehrin bütün kaynaklarında en büyük düşman, israf. Bu iki kelimeyi hiçbir zaman unutmayalım, 'İsrafa son, tasarruf var.' İsrafa asla müsaade etmeyeceğiz. Bu milletin kaynaklarını çarçur edenlere fırsat tanımayacağız. 23 Haziran'dan sonra, bu şehrin nimetlerini adam gibi kullanırsak, insanca harcarsak bu şehir herkesi mutlu edecek." şeklinde konuştu.İBB'de, yılda 5-6 milyar tasarrufla bütçe artısı elde edeceğini düşündüğünü anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:"Duyuyor ve görüyorsunuz, yapılan ihalelerde, harcamalarda derenin suyu ne hikmetse aynı yerlere akıyor. Hakkıyla, hukukuyla insanların kabiliyetleriyle herkes iş alsın. Bizim partiyle işimiz yok. 'Biz, partizanlığı bitirmeye geliyoruz' dedik. Partizanlık bitecek. Biliyorum, aranızda her partiden insan var. Geçmişte hangi partiye oy verirse versin bizim kardeşimiz. Ben iki partinin ittifakının, CHP'nin ve İYİ Parti'nin adayıyım. Ben, CHP'nin evladıyım. Bunu herkes biliyor. Partizanlığı bitirmeye, bu şehrin her insanını eşitlemeye, hangi belediye başkanı olursa olsun, onlar gibi 25 belediye başkanını 'ortak' kabul etmiyoruz, biz bu şehrin 39 belediye başkanını ortak kabul ediyoruz. Hepsi bizim. Bahsettikleri şey parti ülkesi. Öyle bir şey yok."Ben, bu durumdan AK Partililerin de mutlu olmadığını biliyorum. Bu meydanda AK Partili, HDP'li, Saadet Partili dostlarım da var. Her partiden. Bu şehrin insanına, 16 milyon insanına, bana oy veren oy vermeyen diye bakanlar var. Bu şehrin insanlarına ben şöyle bakıyorum, oy verenler vermeyenler değil. Oy vermeyenlere neredeyse 'terörist' demeye kalktılar. Oy veren vermeyen herkes benim kardeşim. Hangi yaşamdan, inançtan olursa olsun, Türkmüş, Kürtmüş, Lazmış, Çerkezmiş kardeşim. Onun için bu şehrin nimetlerini, ekonomisini herkesle, 16 milyon insanla paylaşacağız. Siyasi partiler araçtır, hizmet için araçtır. Biz hizmet etmeye geliyoruz. Bazıları için siyasi partiler amaç olabilir. Bizim için araç. Şu bebeğe, şu genç kızımıza, çocuklarımıza, şu şehrin milyonlarca çocuğuna hizmet etmeye geliyorum. Aynı zamanda şu cesur gençlerine, kızlarına-erkeklerine hizmet etmeye, onların Ekrem Abisi olmaya geliyorum.""Biz, bunları söylerken onlar ne diyor? Ben hak, hukuk, adalet diyorum. Onlar 'Pontus' diyor. Gülelim, vallahi gülelim. Ben israf, tasarruf diyorum, onlar 'Yunan' diyor. Ben huzur diyorum, onlar 'terörist' diyor. Ben birleşelim diyorum, onlar İstanbul'a 'Konstantinopol' diyor. Allah bir avuç insana akıl versin. Allah, 23 Haziran'da bu bir avuç insana akıl verecek. İçlerinde bir avuç insan çığırtkanlık yapıyor. Söylediklerimizi her gün tekrar eden insanlar. Bir bakıyorum il başkanları, milletvekilleri, bakanları konuşuyor. Rakibimiz bazen onlara eşlik ediyor, bazen de susuyor. Bu susan rakibim, sözüm ona bana devlet adamlığı tavsiyesinde bulunuyor. Allah şahit siz de şahit olun: Bu kardeşiniz hiçbir gün kötü söz söylemeyecek. Bu tavırları, kötü davranışları yapanlara sevgiyi saygıyı öğreteceğiz. Aynı zamanda erdemli olmayı, devletini, milletini sevmeyi, herkese eşit davranmayı öğreteceğiz."İstanbul'da Saadet Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar'ın adaylığını hatırlatan İmamoğlu, "Bir oğlunu bu süreçte işten çıkardılar. Rakibimizin bir diğer çocuğunu, İGDAŞ kurumu ile iş yapıyor, sözleşmesi var, sözleşmesini iptal ettiler. Diyorlar ki bizden olmayan iş yapamaz. Ben, 16 milyon insanı yaşatmaya geliyorum. Vicdanları yok oldu, ne yazık ki akılları da yok oldu. Ama biz 16 milyon insanı yaşatmaya geliyoruz. Soruyorum size bunun neresinde adalet var. Bunlar size ne söylerse söylesinler. Rakibimizin bir sözü var ya, İstanbul bize teslim edilemezmiş. Bu millet, İstanbul'un kime teslim edileceğine 31 Mart'ta karar verdi. 23 Haziran'da öyle bir ders verecek ki size sandıkta. Size aradaki farkı söylemiyorum bile." ifadelerini kullandı."Esenyurt'un bazı mahallelerinde uyuşturucu, bağımlılık sorunu olduğunu biliyoruz"Seçimlere 18 gün kaldığını hatırlatan İmamoğlu, "Bize çay getiren insanlara bile hesap sordular. Telefonu bağlayan santral memuruna bile hesap sordular. Bunlarda vicdan yok. Biz herkese sahip çıkmaya geliyoruz. Herkese sahip çıkacağız. Şu anda Esenyurt'tayız. 18 günde yaptıklarımızı biliyoruz. Öğrencilere ulaşımda indirip yaptık. Dini bayramlarda ücretsiz olan ulaşımı, milli bayramlara da taşıdık. Faturalarınızı kontrol etmişsinizdir, suya indirip yaptık. Biz, onların 17 yılda yapamadıklarını, 17 günde yaptık." dedi.İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve arkadaşlarıyla güzel işler yapacaklarını anlatarak, şunları kaydetti:"Esenyurt'un kadınlarını iş hayatına katacağız. Kreş hamlemizi buradan başlatacağız. Gençlerin işsizlik sorunlarını çözmek için istihdam ofislerimizi en yoğun şekilde burada çalıştıracağız. Esenyurt'ta en önemli sorunlardan birisi olan çevre, yeşil alan sorununu başkanımızla beraber çözeceğiz, yeni bir Esenyurt yaratacağız. Tapu sorununu biliyorsunuz. Mağdur olanlarla beraber çözeceğiz. Esenyurt'un bazı mahallelerinde uyuşturucu, bağımlılık sorunu olduğunu biliyoruz. İstanbul'un diğer yerlerinde olduğu gibi seferberlik başlatacağız. Onlar ne zaman görevden alınacaklarını bilemezler. Ben, bu şehrin insanlarını birleştiririm. Ben, bu şehrin insanlarıyla kol kola halay da çekeceğim, horon da oynayacağım. Bu şehrin inançlarına saygı gösteren bir insan olacağım. Tüm milli duyguları birlikte yaşayacağım. Bu şehre gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım.Ben, sizden dua istiyorum. Duanın değeri çok büyük. İçinizden gelen o güzel duaları benimle paylaşmanız çok önemli. Çok beğendiğim bir sözü paylaşmak istiyorum. Hz. Ebu Hanefi demiş ki, 'İnsanın tek bir gücü vardır. Muktedir olana duadır. Ey ümmetine muktedirlik taslayanlar, sizin muktedirliğiniz, benim duamın yanında zerredir. Konuşun. Ama hakaret yok. Kimseye kötü laf yok. Güzel sözlerle konuşun. Bu milletin aklıyla birleştirdiği bir duygu vardır: Tam bağımsız Türkiye ruhu. Sizleri çok seviyorum. Bu şehrin bütün mağdurlarına, bütün gariplerine, problem yaşayan bütün insanlarına sahip çıkacağım. EYT'lilere, ulaşımla uğraşan insanlarına, işsizlerine, 350 bin okutamadığımız, iş veremediğimiz gençlerine de Esenyurtlular'a da sahip çıkacağım. Bu şehirde mağdur insan olsun istemiyorum. 23 Haziran'da bir avuç insan kaybedecek, 16 milyon insan kazanacak. Hepinizi çok seviyorum. 'İsrafa hayır tasarrufa evet' diyelim."İstanbul ve Esenyurt'un mülteci sorunu olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:"Mülteci sorununu ne yazık ki hep arka ceplerine attılar. İlgilenmediler. Biz, insanlığı iyi biliriz. Biz insana değer veririz. O ayrı. Ama mülteci dostlarımız mülteci olduklarını bilecek. Bu konuda ulusal bir politika geliştirmekten aciz davrananlara ulusal bir politika geliştireceğiz. Bu şehirde olan mültecilerin özellikle kadınlarına çocuklarına elbette destek olacak. Günün sonunda zamanı geldiğinde memleketlerine gitmek zorunda olduklarını elbette anlatacağız. Biz mülteci hukukunun ne olduğunu bilen insanlarız. Kucaklarız, barınma konusunda destek çıkarız. Kadınların, çocukların mağdur olmaması için çabalarız. Bu konuda koltuk işgal eden bir belediye başkanı olmayacağım. Ulusal ve uluslararası platformlarda anlatacağım. Sadece plajlardan fotoğraf göstererek bu sorun anlatılmaz. Mülteci sorununu anlamak için Esenyurt'a geleceksiniz. Bu sorunu bu kardeşinizle çözeceksiniz. Bu arkadaşlar çözemez kardeşim. Göreve geldiklerinde ne zaman gideceklerini bilmedikleri için çözemezler. Biz, 5 yıllığına göreve geldiğimizi biliriz."Mitingde İmamoğlu'na, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve çok sayıda milletvekili de eşlik etti.