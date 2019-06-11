İmamoğlu canlı yayında açıkladı: Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş

Bir televizyon kanalında canlı yayına katılan Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım ile ilgili yaptığı açıklamayla çok konuşuldu. İmamoğlu, Yıldırım'la yapacakları ortak yayın için açıklamalarda bulunarak, Yıldırım'ın program öncesi soruların görülmesi istediğini ifade etti.

"BÖYLE BİR ORTAMIN OLUŞMASI SEVİNDİRİCİ"

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Neticede biraz rol paylaşımı gibi oldu. Bu münazaranın buluşma noktasındaki çabayı kusura bakmasınlar kendime alacağım çünkü… Başından beri bu süreci isteyen talep eden kişi olarak… Birazcık moderatör tarafını Sayın Yıldırım üstlenmiş gibi oldu. Çünkü ben o kanıya dahil olmadım başından beri net tavrımı göstermiştim. Hangi televizyonu, hangi moderatörü istiyorsanız hazır olduğumu söylemiştim. Bu söylemem yeni değil 31 Mart öncesinde de söylemiştim. Defalarca dile getirip bunun demokrasiye katkı sunacağını belirtmiştim. Ama ne yazık ki 31 Mart öncesinde bu kabul görmedi. 'Eteğimizdeki taşları meydanlarda döküyoruz gerek yok' diye cevap verildi. Bence burada psikolojik ya da stratejik bir süreç var. 31 Mart'tan önce sanıyorum çok önemsemediler. Sanıyorum sürece dahil emin bir duruş gösterdiler. Tabi seçim böyle bir netice vermeyince şimdiki süreçte stratejik olarak böyle bir karara olumlu baktılar. 17 yıl sonra bu gündeme geliyorsa aslında bu toplum adına üzücü. Elbette yenilenen seçim sürecine dair, bakın çok adil bir seçim süreci var, kabul gördü, çağdaş da bir münazara ortamı var, asla böyle bir durum anlamına gelmez. Sevindiricidir, böyle bir ortamın sağlanması mutluluktur ama asla bu yenilenen seçim sürecinin ya da bu süreçteki ortamın demokratik bir atmosfer oluşturduğuna delil değildir. Gerekirse onları da sıralarım.

"YILDIRIM SORUNLARIN GÖRÜŞÜLMESİNİ TALEP ETMİŞ"

Sanıyorum Binali Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş. Ben danışmanına bu konuda ifadelerimi söyledim. Biz müdahale eden değil sadece gözetleyen konumunda olalım. Sorular olgunlaşsın çıkalım konuşalım. Ben bütün sorunların. Bütün sürecin konuşulması taraftarıyım

"O SÜRECİN TEKNİK DETAYLARI BENİM ANLADIĞIM ŞEYLER DEĞİL"

Moderatör kısmında Sayın Yıldırım fikirlerini beyan etmeye başladı ben o alana hiç girmedim zaten. Uğur Dündar talebini ortaya koyunca ben ona ne diyebilirim ki? Uğur Dündar saygın bir gazeteci. Böyle bir münazara ortamını defalarca yönetmiş birisi. Sonrasında vazgeçtiğini ifade etti. Ben aradım kendisini. Attığı tweetle paralel bir cevap verdi. Ortamın kendi prensiplerinin uygun olmadığını. Kutuplaşma gereği mesleğini orada sağlıklı icra edemeyeceğini, her iki tarafa da zarar verebileceğini bana ifade etti. Bana ismi ulaştığında sevindiğimi ifade etmiştim sonuçta sayın İsmail Küçükkaya için karar verildi. O sürecin teknik detayları benim anladığım şeyler değil.