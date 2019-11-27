İmamoğlu canlı yayında müjdeyi verdi! Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattının yapımına başlanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında İstanbullulara müjdeli haberi verdi. İmamoğlu, Kaynarca-Tuzla- Pendik metro hattı için 86 milyon avroluk kredi sağlandığını ve yakın dönemde çalışmalara başlanacağını açıkladı.

İSTANBULLULARA MÜJDELİ HABER

İBB Başkanı İmamoğlu, Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Metro çalışmalarıyla ilgili bilgi veren İmamoğlu, "Sizin programa özel bir müjde vermek istiyorum. "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattını 175 milyonluk kredi sözleşmesiyle başlattık. Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattını 110 milyon avroluk kredi sözleşmesiyle başlattık. 86 milyon avroluk bir kredi sözleşmesiyle Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattına start veriyoruz." dedi.