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İmamoğlu duyurdu: Halk ekmek, 75 kuruştan satılmaya devam edecek

Halk ekmeğe zam yapılacağı söylentileriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'un ekmeği İstanbullular için 75 kuruş olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

14.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:12

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hesabından yaptığı paylaşımda halk ekmeğin 75 kuruştan satılmaya devam edeceğini duyurdu.

"ÖĞRENCİ" VE "ANNE" VURGUSU YAPTI

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Halk Ekmek 1978 yılından bu yana İstanbullulara hizmet veriyor. Türkiye'nin en sağlıklı ve en ucuz ekmeğini üretiyoruz. Ulaşımda öğrencileri ve anneleri nasıl koruduysak, İstanbul'un ekmeği de İstanbullular için 75 kuruş olmaya devam edecek. En güzel sevgilidir İstanbul."

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;

İmamoğlu duyurdu: Halk ekmek, 75 kuruştan satılmaya devam edecek

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Ekonomi

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