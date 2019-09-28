Haberler » Güncel » Haber

İmamoğlu duyurdu! Topkapı İETT Garajı, afet toplanma alanı oluyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni belirlenen 800'ün üzerindeki deprem toplanma alanlarından ilkini açıkladı.Topkapı'daki 17 bin 567 metrekarelik İETT Garajı, deprem toplanma alanı oluyor

28.09.2019 13:47

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Topkapı Pazartekke'de bulunan tarihi İETT garaj alanının imar planlarını 14 Eylül'de oy birliğiyle değiştirdi. Yeni değişikliğe göre arazinin zemin altı otopark, üstü ise park alanı olacaktı.

İMAMOĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda söz konusu alanın parkın yanı sıra afet toplanma alanı olacağını açıkladı.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;

MÜLKİYETİ 2016 YILINDA İETT'YE GEÇTİ

Topkapı'daki İETT garajı arazisi, 2011 yılında yapılan imar planlarında ticaret alanı iken 2016 yılında mülkiyeti İBB'ye geçti ve 2017 yılında yapılan değişiklik ile arazi, altı otopark üzeri ise yurt yapılmasına olanak sağlayacak şekilde 'Sosyal Kültürel Tesis' alanı olarak tanımlandı.

İMAR PLANI BİR KEZ DAHA DEĞİŞTİ

İBB Meclisi'nin eylül ayı toplantısında yeniden gündeme gelen arazinin imar planları bir kez daha değiştirildi. İETT'nin 50 yıldan fazla zamandır garaj olarak kullandığı, 17 bin 567 metrekarelik arazinin imar planı değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan değişikliğe göre arazinin zemin altı otopark üstü ise park alanı olarak düzenlenecek.

İmamoğlu duyurdu! Topkapı İETT Garajı, afet toplanma alanı oluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İETT, Politika, Ekonomi, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
19:33 "Yol yakınken gelin ve devletin merhametli kucağına teslim olun"
19:31 16 yaşındaki kıza alkol ve uyuşturucu verilip tecavüz edildi iddiası
19:31 Antalya sea to sky'ın galibi mario roman oldu
19:31 "İslamiyetten öğrendiğim, barış, adalet ve affetme gibi duygulardır"
19:30 İstanbul'daki deprem
19:29 Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
19:26 Galatasaray ve Fenerbahçe takım otobüsleri Türk Telekom Stadı'na geldi