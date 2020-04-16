Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, fitre ve zekatların belediyeye bağışlanması çağrısına karşı sosyal medyada "Ekrem'e zırnık yok" kampanyası başlatanlara teşekkür etti. İmamoğlu, "Belki de ulaşmakta güçlük çekeceğim insanlara videomu ulaştıran bu arkadaşlara inanın teşekkür ediyorum" dedi.

16.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:29

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 2 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Halktan işlerini son güne bırakmadan ihtiyaçları kadar alışveriş yapmalarını isteyen İmamoğlu, İBB olarak Halk Ekmek büfelerini 2 günlük yasak süresince açık tutacaklarını ve Hamidiye Su dağıtımı yapılacağını belirtti.

"TEMEL İHTİYAÇLARINIZ KADAR ALIŞVERİŞ YAPIN, İSRAFTAN KAÇININ"

İmamoğlu, "Lütfen, temel ihtiyaçlarınız neyse, o kadar alışveriş yapınız. Lütfen, abartıya kaçmayınız. İsraftan kaçınalım. Yasağın başlamasına 48 saat kaldı. İşi son dakikaya bırakmadan, güzel bir zaman planlaması ile 2 günlük temel ihtiyaçlarınızı temin ediniz. Lütfen, yasağın başlamasına kısa süre kala, marketlerde-manavlarda ve benzeri alanlarda yoğunluk yaratmayalım. Maskelerimiz her daim yüzümüzde olsun. Ellerinizi sık sık yıkamayı ihmal etmeyin. Fiziksel mesafe konusunda da hassas olalım. Maske ve eldiven gibi, artık tıbbi atık sayılan sarfları dezenfekte edip, bir poşet içinde çöplere bırakalım" ifadesini kullandı.

"Salgın bitse bile, çok sayıda aile ne yazık ki ekonomik olarak olumsuz yönde etkilendi, etkilenmeye de devam edecek" diyen İmamoğlu, 12 günde 550 bin ailenin İBB'den yardım talebinde bulunduğunu açıkladı. İmamoğlu, "Zaten 230 bin aileye normalde düzenli yardımımız vardı. Şimdi 550 bin aile daha buna eklendi" dedi.

"VİDEOMU ULAŞTIRAN ARKADAŞLARA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, ramazan ayının yaklaştığını anımsatan İmamoğlu, halka, fitre ve zekatlarını İBB'ye bağışlama çağrısını yineledi.

"Benim size yaptığım bu davetle, akıllarınca dalga geçtiler" diyen İmamoğlu, "Hatta 'Ekrem'e zırnık yok' diye sosyal medyada kampanya başlatmışlar. Zekat ve fitreleriniz, Ekrem İmamoğlu için değil, yüzbinlerce ihtiyaç sahibi ailemiz için. Ama ben yine de, zekat ve fitre bağışı çağrımı yaygınlaştıran, belki de ulaşmakta güçlük çekeceğim insanlara videomu ulaştıran bu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İletişimimi yaygınlaştırmada verdikleri emek sayesinde, eminim kat be kat hamiyet sahibi İstanbullu, belediyemize zekat ve fitrelerini bağışlayacak. Allah onlardan da razı olsun" şeklinde konuştu.

"PSİKOLOJİK DESTEK HATTIMIZDA UZMANLARIMIZ HAZIR BEKLİYOR"

İstanbullulara 48 saatlik evde kalış süreci için, aktivite planlaması yapmalarını da öneren İmamoğlu, "Evde en verimli ve kişisel gelişime faydalı uğraşlar ile ilgilenelim. Evde spor da yapabilirsiniz imkan oldukça. Spor A.Ş. iştirakimiz tarafından hazırlanan evde spor videoları, İBB sosyal medya hesaplarından size ulaşacak. Hafta sonu kitapla dolu bir 48 saat geçirme planınız varsa, lütfen büyük ilgi gören 200 binden fazla kitabın bulunduğu istanbulkitapçısı.com adresimizi ziyaret edin. İBB'nin kitapçısından Türkiye'nin her yerinden sipariş verebilirsiniz. Siparişleriniz yine güvenle adreslerinize teslim edilecek. Bu hafta sonu, evde kalış süresince belediyemizin hizmetleri aksamadan devam edecek. Bundan hiç şüphe duymayınız. Olası sorunlar da ALO 153 yanınızda, lütfen arayın. Psikolojik destek hattımızda uzmanlarımız; sorunlarınıza, kaygılarınıza ortak olup çözüm önerileri için hazır bekliyor olacaklar" dedi.

İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi ’Normale ne zaman döneriz?’ sorusunda tarih verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi "Normale ne zaman döneriz?" sorusunda tarih verdi
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Haberler ›› Güncel ››İmamoğlu, 'Ekrem'e zırnık yok' kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:56: Konaç'tan 2 kuruma övgü: "Aslanlar gibi savaşıyorlar" - Haber 16:56: Çubuk'ta semt pazarlarında esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı - Haber 16:56: Kuzey Makedonya'da başbakan, yardımcısı ve bazı bakanlar kendilerini tecrit edecek - Haber 16:56: İçişleri Bakanlığından hafta sonu 31 ildeki sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge - Haber 16:56: Sivas'ta 65 yaşındaki kadına sürpriz doğum günü kutlaması - Haber 16:49: Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış - Haber