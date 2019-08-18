İMAMOĞLU EMİNÖNÜ VE KAPALIÇARŞI'DA ESNAFI ZİYARET ETTİ (2)

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kent genelinde etkili olan sağanak sonrası mağdur olan Eminönü Altgeçit ve Kapalıçarşı esnafını ziyaret etti. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, "Meteoroloji doğru zamanda, doğru ve önemli uyarıyı yapmamıştırö dedi. İmamoğlu, "İklim değişikliği ortada ve buna dönük tedbirler alma, alt yapıyı ona göre oluşturma konusunda yoğun bir çalışma yapacağız. Arkadaşlarıma söyledim, bu bir seferberlik konusudur." İfadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde beraberindeki heyet ile su baskınlarının yaşandığı Eminönü Altgeçitte bulunan esnafı ziyaret ederek oluşan hasarı yerinde inceledi. Burada yetkililerden yapılan çalışmalar ve zarar hakkında bilgi alan İmamoğlu daha sonra yürüyerek Kapalıçarşı'ya geçti. Burada da oluşan hasar hakkında bilgi alan İmamoğlu çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.İmamoğlu, "Çarşıdaki esnafımızla dertleştik. Buradan AKOM'a, oradan da Üsküdar'a gideceğiz. Yerinde incelemelerde bulunacağım. Dün ölen vatandaşımız bizi çok derinden üzdü. Allah rahmet eylesin. Ne yazık ki yıllardır can kayıpları ile sona eren afetler yaşıyoruz. Sel ve su baskınlarında can kayıpları oluyor. Bunu önlemek için geniş düşünmemiz lazım. Sadece o günü düşünerek hareket ettiğimizde çözüm bulma ihtimalimiz yok. İklim değişikliği ortada ve buna dönük tedbirler alma, alt yapıyı ona göre oluşturma konusunda yoğun bir çalışma yapacağız. Arkadaşlarıma söyledim, bu bir seferberlik konusudur. Tam da 17 Ağustos'ta olması, depremin yıldönümünde bu olayın olması, afetin bu şehir için ne kadar önemli bir kavram olduğunu hepimize hatırlattı. Ne yazık ki tedbirler alınmadı, yüzeysel geçişler yapıldı. Biz böyle yapmayacağız. Biz net olarak söylüyorum, bu konuyu derinlemesine ele alıp vatandaşı da bilgilendireceğiz. Bu işleri pompa ile günü birlik uygulamalarla düzeltme şansımız yok." diye konuştu

"METEOROLOJİ DOĞRU ZAMANDA, DOĞRU VE ÖNEMLİ UYARIYI YAPMAMIŞTIR"

İmamoğlu, "Olan olayda şu, Meteoroloji doğru zamanda, doğru ve önemli uyarıyı yapmamıştır. Yani, 12.30'da AKOM'a orta şiddetli bir uyarı gelmiştir. Tabii hem zamanı hem uyarının biçimi yeterli olmamıştır. Zira 114 kilo yağmur düşmüştür bu alana. Tabii ciddi bir fark var arada. Tabii Üsküdar ve birkaç ilçemize de 40 -45 kilo saatte yağış olmuştur. Tüm kurumların tedbirleri alma konusunda erken uyarı sistemini de iyi bir şekilde işlemesi lazım. Bu konuda kurumsal işbirliğini de güçlendireceğiz." dedi.

"TÜMÜYLE AKTİFİZ, EN HIZLI ŞEKİLDE YARALARI SARACAĞIZ"

Gelen ihbarların tamamıyla ilgilenildiğini belirten İmamoğlu, "4 bine yakın çalışma arkadaşımız sahada çalıştı. Yaralar en hızlı şekilde sarılmaya çalışılıyor. Sabah bir kısım esnafla görüştük. Özellikle yeraltı geçidindeki esnafla, zarar tespitleri yapılıyor. Özellikle tarihi Yarımada'da yol bakım ekiplerimiz devrede olacak ve sıkıntılarla ilgili İSKİ sahada olacak. Tümüyle aktifiz, en hızlı şekilde yaraları saracağız." İfadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SONUNA KADAR ALT GEÇİTLE İLGİLİ TÜM SORU İŞARETLERİ YANITLANMIŞ OLUR

İmamoğlu, alt geçitte yapılacak çalışmalarla ilgili sorulan bir soruya da, "Şu anda sigortası olan kurumlar orada. Aynı zamanda bizim itfaiye ekibimizin raporları düzenlenecek. Yarın sabah 10'da orada bir koordinasyon çalışması yapılacak. Bir genel sekreter yardımcımızı görevlendirdik ve esnafın tüm tespitleri ele alınacak. Biz, büyükşehir belediyesi olarak oradaki esnaflarımızın maddi manevi nasıl yanında oluruz raporları gelecek tarafımıza. Önümüzdeki hafta sonuna kadar alt geçitle ilgili tüm soru işaretleri yanıtlanmış olur." dedi.

"GENEL İTİBARİ İLE SORUNLAR TESPİT EDİLMİŞ VE ÇÖZÜMLERİ ALIYOR DURUMDAYIZ"

Kapalıçarşı'daki durum ile ilgili de konuşan İmamoğlu, "Burada yine alt yapıdan kaynaklı bir kısım baskınlar olmuş. Çatı yeni tadil edilmişti, orada bir sorun görünüyor. Kapalıçarşı daha iyi. Alt kısımda Sirkeci'ye inen yokuşta esnafımızda ufak tefek sorunlar var. Genel itibari ile baktığımızda sorunlar tespit edilmiş ve çözümleri alıyor durumdayız." diye konuştu.

"GEÇİCİ ÖNLEMLER ALINDI VE HIZLICA ASFALT UYGULAMASI YAPILACAK"

"Üsküdar'da bir iki yoldaki çökme giderildiö diyen İmamoğlu, "Geçici önlemler alındı ve hızlıca asfalt uygulaması yapılacak. Ancak beni en çok ilgilendiren, Üsküdar'da yapılan yatırımlar. Geçen haftada yerinde ziyaret ettim. Oradaki teknik arkadaşlar ve işin yüklenici müteahhidi, burada artık bu sorunun hiçbir şekilde yaşanmayacağı konusunda bize teminat vermişti. Bunu sorgulayacağız. Orada metrekareye 1 saate 40 kilo civarında yağış yağdı. Bu çok büyük bir yağış oranı değildi. Buna rağmen, bunun yaşanmış olması bizi üzmüştür, söylenenlere de ters düşmüştür. Yerinde tespit yaparak, bununla ilgili gerekli araştırma ve soruşturmayı arkadaşlarımız yapacaktır" şeklinde konuştu.

AKOM'A ZİYARET

Daha sonra Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) giden İmamoğlu, burada yetkililerden son bilgileri alarak basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. İmamoğlu, gelen ihbarla ilgili gazetecileri bilgilendirerek şunları söyledi:

"Ekiplerin tamamı sahada. Bu bir ara uyarıydı. Yıllardır bu uyarı yapılıyor şehrimize. Ama biz, şimdi yolda genel sekreterimizle görüştük. Hızlıca özellikle alt yapı dahil ilgili tüm birimleri toplayarak bir çalışma yapın, dedim. Talimatımız şöyle olacak. İstanbul'da son 20 -25 yılda yaşanan bu tür afetlerde riskli alanlar nereler, bunların tamamını göz önüne bulundurularak alınması gereken kısa, orta ve uzun vadedeli tedbirlerle ilgili bir çalışma yapılacak. Bu konuyla ilgili önümüzdeki hafta basını da bilgilendireceğiz. Bu çalışma bütüncül bir çalışma olacak. Pansuman ile uğraşmanın bir anlamı yok İstanbul'da. İstanbul pansuman kaldıracak bir şehir değil. Varsa bir eksilik orada kalıcı tedbirlerin alınması konusunda kesin adımları atmak zorundayız. Önümüzdeki hafta tüm arkadaşlarımız çalışmalarını yürütecek."

Görüntü dökümü

------------------------------

-İmamoğlu'nun alt geçitte yaptığı incelemeler

-İmamoğlu'nun yürüyerek Kapalıçarşı'ya gitmesi

-Kapalıçarşı'da yapılan inceleme

-İmamoğlu'nun açıklamaları

-İmamoğlu'nun AKOM'daki açıklamaları

-AKOM'dan genel ve detaylar

- Meriç