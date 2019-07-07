07.07.2019 17:10
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İmamoğlu Er Meydanı'nda

İmamoğlu Er Meydanı'ndaEDİRNE - İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Erkem İmamoğlu, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye geldi.

İmamoğlu Er Meydanı'nda
EDİRNE - İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Erkem İmamoğlu, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Edirne'ye geldi. İmamoğlu, "Osmanlı'ya başkentlik yapmış iki kardeş İstanbul-Edirne olarak Kırkpınar için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Er Meydanı'nda güreşleri izlemek için kente gelen İmamoğlu, Kırkpınar ağalık koç ihalesi öncesi protokol kapısından giriş yaptı. İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ağalık ihalesi sırasında ağa adayı Seyfettin Selim'e seslenerek, 'Benim için de bir artış yap' dedi ve sonrasında ağalık ihalesinde 100 bin TL daha bedel arttıran Selim, 661 bin TL ile 659'uncu Kırkpınar Ağası oldu.
İmamoğlu, ağalık ihalesindeki ricası ile ilgili konuşan "İstanbullu hem şehrimiz Seyfettin Selim, dolayısıyla o kadar söz payımız olsun" dedi., İmamoğlu Er Meydanı'nda
Kaynak: İHA
Kırkpınar, İstanbul, Genel

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