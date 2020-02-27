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İmamoğlu, Erbakan'ın ölüm yıl dönümü için paylaştığı fotoğraf ve mesajla iktidara gönderme yaptı

Sosyal medya hesabından 1994 seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devir-teslim töreninde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mesajında Erbakan'ı anıp iktidara göndermede bulundu.

27.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:47

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümünde Twitter'dan ses getirecek bir mesaj ve fotoğraf paylaştı.

GÖNDERMEDE BULUNDU

İmamoğlu paylaşımında, "Eski Başbakanlarımızdan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Bu vesileyle, siyasette ve devlet yönetiminde olgunluk, erdem ve ferasetin örneğini gösterebilen tüm büyüklerimize saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

İşte İmamoğlu'nun o paylaşımı;

FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

İmamoğlu'nun paylaşımında kullandığı fotoğraf karesi 1994 seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin devir-teslim töreninde çekilmişti. 1994 yerel seçimlerinin ardından Refah Partisi'nin adayı olan Tayyip Erdoğan, görevi İstanbul Büyükşehir Belediyesi SHP'li Nurettin Sözen'den devralmıştı. Törende Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Sözen ve Erdoğan'ın ellerini havaya kaldırmıştı.

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İmamoğlu, Erbakan'ın ölüm yıl dönümü için paylaştığı fotoğraf ve mesajla iktidara gönderme yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Politika, Güncel


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