İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu Esenler Belediyesi'ni ziyaret etti. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu tarafından belediye binasının girişinde karşılanan İmamoğlu, toplantıya, yardımcılarıyla katıldı.

Toplantı öncesinde yaptı konuşmada İmamoğlu, şunları söyledi: "Bütün ilçe belediyelerini gezeceğiz. Başkanların gözünden Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerini dinleyeceğiz. Gördükleri eksikleri ya da yapılan; ama yürümeyen işleri dinleyeceğiz, önerileri de tabii. Bunun yanı sıra entegre neler yapabilir, konuşacağız. Bu gündemle bütün belediye başkanlarımızı gezeceğiz. Yine 39 belediye başkanımızla 10 bölge üzerinden bir çalışma modeli başlatacağız. Bunu başlatabilmemiz için de tüm İstanbul özetini ilçelerden almamız gerekiyor. Bu toplantıların buna büyük bir katkısı olacak. Koordineli, bir arada iş üretme becerisini geliştireceğiz, geliştirmeliyiz. Herkes seçilmiş belediye başkanı. 39 ilçemiz için de aynı şey geçerli. Biz de bu şehre bütüncül olarak hizmet etmek zorunda olan Büyükşehir Belediye başkanıyız. Tanım ve yol haritası çok net. Aksi olursa millet bizden hesap sorar. O bakımdan bugün Esenler Belediye Başkanımızdan hem brifing alacağız hem saha gezimiz var. Umut ederiz ki hem Esenler hem İstanbul adına güzel hizmetler verdiğimiz bir dönem olsun. Teşekkür ederiz Esenler Belediye Başkanımıza."

GÖKSU, SUNUM YAPTI

İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Göksu'ya İstanbul temalı el işi çini tablo hediye ederken, Göksu da İmamoğlu'na "Senfonik Orkestra Eşliğinde Sultani Şiirler/ Ahenng-i Hümayunö isimli kitap hediye etti. Heyet, daha sonra Göksu'nun sunum yapacağı basına kapalı toplantıya geçti. Toplantının ardından İmamoğlu, Göksu ve beraberlerindeki heyet, devam eden projeleri yerinde inceledi. Heyet, sırasıyla Esenler Kentsel Dönüşüm Merkezi, 15 Temmuz Millet Bahçesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - TOKİ iş birliğiyle yapılan "Esenler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" inşaat alanında incelemelerde bulundu.

İMAMOĞLU'NUN ESPRİSİ KAHKAHAYA BOĞDU

Millet Bahçesi'nde, İmamoğlu ve Göksu arasında "mangal diyalogu" yaşandı. İmamoğlu, bahçede mangal yapılması kararının yanlış olduğunu belirtti, Göksu, halk oylaması yaptıklarını ve 'mangal yapılsın' talebinin çıktığını iletti. İmamoğlu, ilçe belediye başkanlığı döneminden örnek verererek, "Beylikdüzü'nde baş edemedik, en son iptal ettik. Belki de İstanbul'un en güzel sahili, Beylikdüzü'nün o bakir sahiliö dedi. Göksu ise "Bizim burada 2 bin 200 metre yürüyüş parkurumuz var. Bisiklet parklarımız var. Açık etkinlik alanımız var. Bizim bir de orijinal ayakkabısız girilen parkımız var. Yürüyüşünüzü ayakkabısız yapıyorsunuz. Çimde çakılda, odun kabuğunda, çamurda." dedi. İmamoğlu ise "Elektriğini atsın diye" yanıt verdi. Göksu'nun "Evet" demesi üzerine İmamoğlu, "Meclisi gelmeden biraz yürü de öyle gel" demesi çevredekileri kahkahaya boğdu.

"DEPREM, HEPİMİZİN ZİHNİNDE ÖNCELİKLİ KONU"

İmamoğlu ve Göksu, gezinin son durağı olan "Esenler Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesiö inşaat alanında, gazetecilerin bölgeyle ilgili sorularını yanıtladı. "İBB ile Esenler Belediyesi arasındaki kentsel dönüşüm protokolünün yerel seçim sonrasında iptal edildiği gündeme gelmişti. Yeniden protokol yapılması gündemde mi? İBB ve Esenler belediyesi arasında kentsel dönüşüm için iş birliği olacak mıö sorusuna Göksu, "Geçmişte uygulamadan kalkmıştı zaten" yanıtını verdi.

İmamoğlu ise, "Seçimden sonra bizim elimizde öyle bir protokol yoktu. Daha önce iptal edilmiş bir protokol var. Bugün detayları konuştuk. Arkadaşlarım bir plan masasına oturacaklar beraber. Burada yetkili olan Esenler Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Ama bizim sürece, İstanbul halkı adına hakim olma talebimiz oldu. Başkanla beraber aynı masada sohbet edelim, konuşalım şeklinde bir karar birliği yaptık. Sürecin tamamını, Esenler için kentsel dönüşümden doğacak boşluklarla ilgili 5000'lik bölge planlarıyla ilgili de bir arada çalışma konusunda birlikte karar verdik. Ekiplerimiz ortak bir çalışma masası kuracak" yanıtını verdi.

İmamoğlu, "Kentsel dönüşüm İstanbul için önemli miö sorusu üzerine "Çok. Deprem en önemli konu. Kentsel dönüşüm de bu sorunun çözümünün en önemli parçası. Biz artık belediye başkanları her binaya bakarken, 'Riskli mi, değil mi' o gözle bakıyoruz. Her birimiz bir imzayı atarken, bu şehri depremle ilgili nasıl çözüme ulaştırırız diye bakıyoruz. Hepimizin zihninde vicdanında öncelikli konu. Depremin de en önemli ana başlıklarından biri kentsel dönüşüm." dedi.

İmamoğlu ziyaretin ardından İstanbul müftüsü Mehmet Emin Maşalı'yı makamında ziyaret etti.

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