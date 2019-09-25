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İmamoğlu, esenyurt'ta bazı projeleri yerinde inceledi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi'nde aldığı sunumun ardından ilçedeki yapımı devam eden bazı projeleri yerinde inceledi.

25.09.2019 16:49İmamoğlu, esenyurt'ta bazı projeleri yerinde inceledi
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi'nde aldığı sunumun ardından ilçedeki yapımı devam eden bazı projeleri yerinde inceledi. İmamoğlu'na, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte İBB Genel Sekreter Yardımcıları Orhan Demir, Murat Kalkanlı ve Mehmet Çakılcıoğlu da eşlik etti. Heyet nikah sarayı, otopark, sağlık ocağı, kavşak, Kıraç Camii ve Kapalı Pazar Gençlik ve Kültür Merkezi projelerinde incelemelerde bulundu.


PROJELERİ MUHTARLIKTA İNCELEDİ
İmamoğlu, 6 dönemdir Kıraç Mahallesi Muhtarı olarak görev yapan Mustafa Başboğa'yı da muhtarlık binasında ziyaret etti. Gezdiği projelerin planlarını muhtarlıkta inceleyen İmamoğlu daha sonra Esenyurt sınırları içinden de geçen BOTAŞ Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nde incelemelerde bulundu. Bölgenin, Yaşam Vadisi olarak önerdikleri alan olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, "BOTAŞ Hattı çevresiyle ilgili neler yapılabilir? Buna çalışalım. Bütünüyle BOTAŞ Hattı'nın park düzenini beraber analiz etmeniz gerekecek. Esenyurt adına potansiyel park alanlarının ve ihtiyaçlarının çözümüne yönelik planlama yapmalıyız. Esenyurt'u birisi boğmuş. O boğanın elinden kurtaralım Esenyurt'u" şeklinde konuştu.


- İstanbul

Esenyurt Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Esenyurt, Güncel

Kaynak: DHA

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