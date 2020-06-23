İMAMOĞLU ESENYURT'TA SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI SOKAKTA İNCELEME YAPTI

Haber-Kamera Elif YAVUZ-Harun UYANIKİSTANBUL, DHAİstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.

23.06.2020 21:33 | Son Güncelleme: 23.06.2020 23:04
Haber-Kamera Elif YAVUZ-Harun UYANIKİSTANBUL, DHA
İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sel felaketinin yaşandığı Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana gel sel felaketinin ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlarla konuştu. İmamoğlu, 'Bu sorunu inşallah bu yaz bitireceğiz inşallah dedi. Vatandaşlara gerekli yardımın yapılacağını belirten İmamoğlu, sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu İMAMOĞLU ESENYURT’TA SEL FELAKETİNİN YAŞANDIĞI SOKAKTA İNCELEME YAPTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Ekrem İmamoğlu, Esenyurt, Güncel, Haber

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