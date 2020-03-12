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İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı.

12.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:53

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul 'da koronavirüse karşı alınan önlemleri anlatmak için gazetecilerle bir araya geldi. İmamoğlu birçok etkinliğin iptal edileceğini ve İBB'ye ait müzelerin toplu gezilmesinin de iptal edileceğini açıkladı.

TÜM ETKİNLİKLER DURDURULDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı. İmamoğlu, Nisan ayı başında yapılacak değerlendirmelerin ardından etkinliklere devam edilip, edilmeyeceğine karar verileceğini açıkladı.

MÜZELER TOPLU GEZİLMEYECEK

İmamoğlu açıklamasında şunları aktardı: ''Tiyatrolarımıza dair tedbir alma konusunda karar verdik. Önümüzdeki ay sonuna kadar Cemal Reşit Rey gibi toplu etkinliklerin yapıldığı alanlardaki etkinlikleri mart sonuna kadar iptal etme kararı aldık. İSMEK'te insanların toplu eğitim aldıkları yerler. İSMEK'deki eğitimlerin iptali ile ilgili de ay sonuna kadar vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz.

Bugün öğleden sonra 39 ilçe belediyesini davet ettik. Belediye olarak bir çalışma yürütüyorlar. İrtibat kurmamız gereken tüm kurumlarla. Cemal Reşit Rey başta olmak üzere ay sonuna kadar tiyatro ve bunun gibi etkinlikleri iptal ettik. Eğer normalleşirse devam edeceğiz. İBB'ye ait müzelerin toplu gezilmesiyle ilgili duyurumuz yapılacak. Onları da iptal edeceğiz. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüse karşı toplu taşımada alınan hijyen önlemlerini inceliyor.''

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İstanbul'daki etkinlikler ay sonuna kadar durduruldu

Kaynak: DHA

Etiketler : Şehir Tiyatroları, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Magazin, Güncel

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Yorumlar (2)
AYHAN:Bırakın şu sovmeni haber yapacak adammi bulamadiniz
Cevap Yaz 1 2
DENİZ:İŞİNE BAK TENEKE
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