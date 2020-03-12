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İMAMOĞLU ETKİNLİKLER AY SONUNA KADAR DURDURULDU (1)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı.

12.03.2020 14:19 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:19
İMAMOĞLU ETKİNLİKLER AY SONUNA KADAR DURDURULDU (1)

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB'ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu açıkladı. İmamoğlu, Nisan ayı başında yapılacak değerlendirmelerin ardından etkinliklere devam edilip, edilmeyeceğine karar verileceğini açıkladı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Şehir Tiyatroları, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel

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