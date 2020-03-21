İmamoğlu, ’evde kal’ çağrısına uymayanlara isyan etti: Bunu yapmayın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çin'in Vuhan kentinden yayılarak birkaç ay içinde 11 bini aşkın insanın ölümüne sebep olan korona virüs salgınına karşın havaların güzel olmasını fırsat bilerek dışarıya çıkan vatandaşlara tepki gösterdi.

"SİZ BİZE LAZIMSINIZ"

"Bugün birçok ihbar aldım. Belgrad Ormanı'na, başka noktalara insanlar akın akın hareket etmişler. Bu, tümüyle yanlış. Bunu yapmayın" diyen İmamoğlu, "Balkonunuzda oturun" çağrısında bulundu.

İmamoğlu insanları seferberliğe çağırdı. "Lütfen evinizden çıkmayın. Lütfen topluluklara karışmayın. Bu virüs şu ana kadar ortaya çakardı ki, yaş almış insanları öldürüyor" diyerek yaş ortalaması yüksek insanlara seslenen İmamoğlu, "Siz bize lazımsınız. Çocuklarınıza torunlarınıza lazımsınız. Lütfen kendinizi izole edin" diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğle saatlerinde Üsküdar'da gerçekleştirdiği etkinliğin ardından, çalışmalarını sürdürmek üzere Saraçhane'deki merkez binaya geçti. İmamoğlu, kurmaylarıyla telekonferans yöntemiyle yaptığı sanal toplantıların ardından, kameraların karşısına geçti. İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından ve İBB TV'den canlı yayınlanan konuşmasında şunları söyledi:

"BUNLAR İSTEYEREK ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER DEĞİL"

"Biliyorsunuz hem devletimiz hem de İBB olarak biz, küresel salgının Türkiye'de daha fazla yayılmaması için çeşitli önlemler alıyoruz. Bunlar, hiç de isteyerek aldığımız önlemler değil. Bu önlemlerin en önemli merkez noktası İstanbul. Yıllardır, vatandaşlarımızı buluşturmak bir araya getirmek ve mutlu etmek için çabalarken şimdi sizleri toplu ortamlardan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Bu benim içimi acıtan bir çalışma ama sağlığımızı korumak adına birinci önceliğimiz. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu süreç, bir seferberlik süreci. Bu sadece bakanlığın, İBB'nin ya da diğer belediyelerin gayretiyle olmaz. Bu seferberlik sürecinin en önemli halkası siz kıymetli vatandaşlarımız, hemşehrilerimizsiniz. Bireyler olarak, bu görünmez düşmana karşı olan savaşımızda öneminiz çok fazla. Lütfen evinizden çıkmayın. Lütfen topluluklara karışmayın. Çok hızlı yayılan bir virüsle karşı karşıyayız. Bunu çok ama çok ciddiye alın."

BELGRAD ORMANI UYARISI

"Bugün, İSKİ'nin Üsküdar için son derece önemli bir yatırımını yerinde görmek için, kimseye haber vermeden Üsküdar'a gittim. Sokaklar her zamankinden daha tenha olsa bile, yine de azımsanmayacak kadar insan vardı. İnanır mısınız; sokakta en fazla gördüklerim de aslında bu salgında en çok risk altında olan yaş almış insanlarımızdı. Evet, İstanbul'da harika bir hava var. Çok güzel bir güneş var. İstanbul çok güzel. Kabul ediyorum. Ama bugün, o gün değil. Evde oturmak yerine, temiz havaya çıkmak istiyor olabilirsiniz. Bugün birçok ihbar aldım. Belgrad Ormanı'na, başka noktalara insanlar akın akın hareket etmişler. Bu, tümüyle yanlış. Bunu yapmayın. Balkonunuzda oturun. Camlarınızı açın, evinizi havalandırın. Dışarıya çıkıp, özellikle toplu alanları yoğunlaştırarak, birbirimizi çok büyük bir tehdit altına sokuyoruz. Özellikle 60 yaş ve üstü kıymetli yaş almış hemşehrilerim; lütfen sözlerimize kulak verin. Bu virüs şu ana kadar ortaya çakardı ki yaş almış insanları ne yazık ki çok derin etkiliyor. Kısacası öldürüyor. Siz bize lazımsınız. Çocuklarınıza torunlarınıza lazımsınız. Lütfen kendinizi izole edin."

"BİRLİKTE BAŞARMAK İÇİN BİRLİKTE GAYRET GÖSTERMELİYİZ"

"Gençlere de burada düşen bir görev var. Siz de hem kendinizi izole edeceksiniz hem de anne-babanızın ya da büyüklerinizin bu kurallara uymasında onlara yardımcı olacaksınız. Hatta biraz da zorlayıcı, denetleyici olacaksınız. Sarılma, tokalaşma, öpüşme bir müddet yok. Mesafeyi koruyacağız. Bu, başka bir dönem. 'Bana bir şey olmaz' duygusuyla hareket etmeyeceksiniz. Mesafeyi korumanız, büyüklerinizi korumak demektir. Ayrıca sevgili çocuklar; evde sıkıldığınızı tahmin ediyorum. Oyun oynamak tabii ki hakkınız ama derslerimizi de ihmal etmeyelim. Bol bol kitap okuyalım. Bir süre anaannelerimize, dedelerimize sarılmayalım. Bu hem sizin hem onların sağlığı için çok önemli. Elbet bu günler geçecek ve tekrar onlara sarılıp oyunlar oynayacaksınız. Neşeli anlarınız olacak. İstiyoruz ki, bugün üzülmeyelim. 'Birlikte başaracağız' dedik. Birlikte başarmak için; birlikte çalışmalı, birlikte gayret göstermeliyiz. Evet; bir müddet yaş almış hemşehrilerim evde sıkılacaklar. Ama size söz veriyorum; şu zor günler bir geçsin, sizlere özel olarak İstanbul'da harika zamanlar yaşatacağız. Önceliğimizi sizlere vererek bu zor ve sıkıcı günlerin acısını en güzel, en mutlu şekilde çıkaracağız. İstanbul'un keyfini hep birlikte yaşayacağız. Ama ne olur şu günler bizi üzmesin, maksimum tedbir alalım. Şimdilik lütfen evde kalın. Hepinizi çok seviyorum. Allah hepimizi korusun. Ellerinizden öpüyorum büyüklerimiz. Hepinize selam ve sevgiler. Gençlere mesajlarım alındı diye düşünüyorum. Çocuklar, hepinizin gözlerinden öpüyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Birlikte başaracağız."

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