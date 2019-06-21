21.06.2019 17:40
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İMAMOĞLU GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

İMAMOĞLU GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.


CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu , basın mensuplarının gündeme dair sorularını yanıtladı.
Rumeli Kavağı'ndaki Ulu Camii'nde kılan İmamoğlu'na çıkışta ilk olarak teröristbaşı Abdullah Öcalan 'ın mektubu soruldu. Ekrem İmamoğlu, "Benim değerlendirdiğim açı başka. Yarın değil bir sonraki gün yerel seçim var.  Yapılan manevralara, atılan taklalara benim aklım ermiyor. Yani, asimetrik taklalar vardır. Jimnastikte farklı taklalar vardır. Artık ben taklalara yorum bile yapamıyorum. İcat olunmamış taklalar yapıyorlar. İstanbul yerel seçimine gidiyoruz, demokrasi mücadelesi de veriyoruz. Yapılmak isteneni anlamış değilim" dedi.
Ordu Valisi'ne hakaret ettiği iddialarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının sorulması üzerine İmamoğlu, "Seçime 2 gün kala Ekrem İmamoğlu'nu tehdit edecekler. Ortada hiçbir suç duyurusu yok, mahkeme yok. Şimdiden suçu tanımlayacaklar. Görevden meni tanımlayacaklar. Ne oluyor bu İstanbul'da? Anlıyorsunuz değil mi meselenin ne kadar büyük olduğunu" diye konuştu.

Görüntü dökümü
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-İmamoğlu'nun açıklamaları



Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi , Ekrem İmamoğlu , İstanbul , İmamoğlu , Güncel

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