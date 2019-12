İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eminönü-Eyüpsultan-Alibeyköy Tramvay Hattı inşaatında incelemelerde bulundu. İmamoğlu daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Balat'tan Feshane istasyonlarına kadar olan yaklaşık 2 kilometrelik yolu, raylar boyunca yürüyen İmamoğlu, yetkililerden bilgi aldı. İşçilerin raylar arası makasta yaptıkları kaynak işlemine denk gelen İmamoğlu, çalışanlarla da konuştu. İmamoğlu, eldiven ve gözlük takarak, kaynak işlemini, çalışanların yönlendirmeleriyle gerçekleştirdi. İmamoğlu daha sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"HATTI BİRAN ÖNCE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

İmamoğlu, çalışmaların hangi aşamada olduğuyla ilgili bir soruya şu yanıtı verdi:

"Duran demeyelim, biraz yavaşlayan hat diyelim. Daha önce planlanmış bir ödenek kısmı vardı. Bu bittiği için yavaşlamıştı ama firma yine ufak ufak biraz işlerine devam ediyordu. Ek kaynak konusunda çalışıyoruz. Burayı 2020'ye hazır etmek istiyoruz. 2020'de sadece bu hat değil, aynı zamanda Unkapanı geçişini de? Çünkü orada bir tasarım eksikliği vardı, proje eksikliği vardı. Arkadaşlarım onları giderdi. Son durağına kadar hem metro hattıyla birleşen bir aktarım merkezi hem Sirkeci-Eminönü bölümüyle yaya ve raylı sistemle birleşme noktalarının bütün tasarımları sürüyor. Çok hızlandığımız ve çok önemsediğimiz bir hat. Alibeyköy'den Eminönü'ne, Sirkeci'ye çok yoğun bir insan taşıması var. Ama bizim için daha önemlisi, gün boyu turistik bir alandan bahsediyoruz. Bir tarafta Haliç'i izleyebileceği, gezilecek güzel bir hat tasarlanmış. Ama ne yazık ki yavaşlayarak ilerlemiş. Bir an önce bitirmek istiyoruz. Burada müthiş destinasyonlar var. Haliç kıyısında müzelerimiz var. Çok güzel yeşil alanlar tasarlıyoruz. Yanı sıra tarihi alanlar var Balat'tan tutun Eyüpsultan'a kadar. Bütünüyle çok verimli hem turistik hem güncel insan taşımacılığına katkı sunan, aynı zamanda Mecidiyeköy-Mahmutbey hattına birleşen bir durağı olan çok verimli bir hat. Onun için 2020'de bu güzel hattı, İstanbullularla buluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. İyimser konuşursak, yaz sonu. Biraz daha gerçekçi konuşursak, yıl sonu gibi ön görülüyor. Hızlanabiliriz de. Tabii bu finansmanla da ilgili. İçinde bazı teknik hususlar var, arkadaşlarım onlara yoğunlaşıyor. Ama fedakarlıkla burayı bitireceğiz inşallah."

"BURASI DÜNYANIN EN GÜZEL NOKTALARINDAN BİRİSİ"

"Ne kadarlık bir finans gerekiyor, Yüzde olarak bakıldığında ne kadarı kaldı?" şeklindeki soruya Ekrem İmamoğlu şu yanıtı verdi:

"Toplam maliyetin aslında yüzde 35'i kenarda duruyor. Bununla ilgili bir finansman daha önce tasarlanmamış. Yaklaşık yüzde 60'ı tasarlanmış ve bir finansman bulunmuştu. O bitince haliyle firma da seçimden önce duraksamış ve geldiğimizde de bazı motivasyonlarla süreci yavaş yavaş ilerletiyor ama günün sonunu göstermek adına haklı olarak yüklenici, finansman kaynağı talep ediyor. Biz de o konuda, kalan yüzde 35'lik kısmını bitireceğiz. Bu hatta ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü tarihi dokuyu yeterince meşgul etmiş. Meşgul ettiği kadar da ihmal edildiği için de bazı yerler açıkçası suiistimal edilmiş. O suiistimalleri de hızlıca ortadan kaldırıyoruz. Burası dünyanın en güzel noktalarından birisi. Onun için önem derecemiz yüksek. Tabii her kaynağı araştırıyoruz. Yurt dışı kaynakları bu dönemde daha uygun görünüyor. Daha verimli görüşmelerimiz var. Hazırda duran bazı kaynaklar var. Ama burada uyum, uygunluk, daha uzun vade, birtakım izinler? Hepsi önemli. Bazı işlerimiz de Meclis gündemine gelecek. Bazı konularda Ankara onayı var. Bütüncül olarak takip ediyoruz şu an."

"HERHALDE ESPRİ YAPMAK İSTEDİ"

İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İstanbul trafiğiyle ilgili açıklamalarıyla ilgili bir soru üzerine de 'Herhalde espri yapmak istedi. Ama çimde biraz fazla yürüdü herhalde. Çıplak ayakla becerememiş espriyi. Neyse. Halk anlamıştır ne demek istediğini. Benim ona cevap vermeme gerek yok" dedi.

İmamoğlu, Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili olarak 'Eski İSKİ Genel Müdürü, bakan. Kendilerine tavsiyem, elinde bir imkan ya da fırsat varsa hiçbir emir beklemeksizin bizimle diyalog kurabilir. Biz de kendisini ararız. Bu tür acil ve önemli kamu konuları emir beklemez" diye konuştu.

Kaynak: DHA